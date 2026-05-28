Präsident Ilham Aliyev: Heute steht jeder Zentimeter des Territoriums Aserbaidschans unter unserer Kontrolle

Baku, 28. Mai, AZERTAC

„Sowohl 2020 als auch 2023 sind unser ruhmreicher Sieg, und wir werden auf diesen Sieg für immer stolz sein. Heute steht jeder Zentimeter des Territoriums Aserbaidschans unter unserer Kontrolle“, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seinem Treffen mit Bewohnern des Dorfes Boyuk Galaderesi in Schuscha.

„Die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans wurden vollständig wiederhergestellt. Der erreichte Frieden entspricht unseren Bedingungen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.