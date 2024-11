Präsident Ilham Aliyev: ICAPP hat sich als prestigeträchtige und vielversprechende Plattform für Zusammenarbeit etabliert

Baku, 22. November, AZERTAC

„Die internationalen Konferenz asiatischer politischer Parteien (ICAPP), die mehr als 350 politische Parteien in Asien und Ozeanien umfasst, hat sich in den 24 Jahren seiner Tätigkeit als prestigeträchtige und vielversprechende Plattform für Zusammenarbeit etabliert“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einem Brief an die Teilnehmer der 12. Generalversammlung der internationalen Konferenz asiatischer politischer Parteien.

In dem Brief heißt es, dass die ICAPP viele politische Parteien zusammenbringt und einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens zwischen den Ländern und Völkern Asiens leistet.

„Die 12. ICAPP-Generalversammlung ist einer Angelegenheit von großer Bedeutung für die Menschheit gewidmet. Das Thema „Suche nach Frieden und Versöhnung“ befasst sich mit einem der entscheidendsten Probleme und strategischen Prioritäten, mit denen Völker und Staaten angesichts militärisch-politischer Unruhen, bewaffneter Konflikte und scharfer Konfrontationen, konfrontiert sind“, hieß es in dem Brief.