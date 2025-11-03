Präsident Ilham Aliyev: Ich bin zuversichtlich, dass aserbaidschanische Wissenschaftler weiterhin zum erfolgreichen Fortschritt unseres Landes beitragen werden

Baku, 3. November, AZERTAC

„Ich bin zuversichtlich, dass die Nationale Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans und die aserbaidschanischen Wissenschaftler weiterhin zum erfolgreichen Fortschritt unseres Landes beitragen werden“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt betonte: „Die Akademie hat in den vergangenen 80 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und eine führende Rolle in der Entwicklung der Wissenschaft in Aserbaidschan gespielt.“