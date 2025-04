Präsident Ilham Aliyev im Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CGTN  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 27. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 24. April in Peking dem chinesischen Fernsehsender CGTN (China Global Television Network) ein Interview gegeben.

Das Interview wurde am 25. April auf diesem TV-Kanal ausgestrahlt.

AZERTAC präsentiert das Interview.

Korrespondentin Liu Xin: Eure Exzellenz, Präsident Aliyev, willkommen bei der Sendung "Gespräche der Führungskräfte".

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank.

-Es ist eine große Ehre, Sie wieder in unserer Sendung zu sehen. Dies ist der erste Staatsbesuch nach sechs Jahren. Beim letzten Mal haben Sie Ihre Reise bzw. die bilateralen Beziehungen als sehr gut beschrieben. Wenn ich Sie nun bitten würde, ein Adjektiv zu verwenden, um Ihre Reise und die bilateralen Beziehungen zu beschreiben, welches wäre das?

-Heute würde ich sagen, sie sind ausgezeichnet. Ja, Sie haben recht. Es ist mein Besuch nach sechs Jahren. Aber in der Zwischenzeit hatte ich die Gelegenheit, Präsident Xi Jinping bei mehreren Gelegenheiten zu treffen. Das letzte Mal haben wir uns im vergangenen Juli am Rande einer internationalen Veranstaltung getroffen, wo wir eine Erklärung zur strategischen Partnerschaft angenommen haben. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit, weil es unsere Beziehungen auf ein höheres Niveau gehoben hat. Heute, obwohl weniger als ein Jahr seit unserem letzten Treffen vergangen ist, haben wir mit Präsident Xi Jinping eine Erklärung zur umfassenden strategischen Partnerschaft unterzeichnet. Damit haben wir unsere Beziehung noch weiter vertieft. Zusätzlich wurden 20 weitere Dokumente unterzeichnet, die eine Vielzahl von Bereichen abdecken. Daher würde ich sagen, dass sowohl die Beziehungen als auch der Besuch ausgezeichnet sind. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Zunächst einmal fühle ich mich sehr geehrt, dass Präsident Xi Jinping mich zu einem Staatsbesuch nach China eingeladen hat. Die Atmosphäre, die Gastfreundschaft, die Freundschaft und auch der Inhalt unserer Gespräche waren wirklich sehr ermutigend. Wir haben unsere Beziehungen auf ein hohes Niveau gehoben.

-Ausgezeichnet, herzlichen Glückwunsch!

-Vielen Dank.

-Haben Sie diesmal etwas anderes bemerkt? Gibt es etwas, das Sie auf persönlicher Ebene beeindruckt hat?

-Heute habe ich bei meinen Gesprächen mit der chinesischen Führung unterstrichen, dass ich bei jedem Besuch in China Entwicklungen sehe. Ich sehe viele neue Infrastrukturprojekte, neue Gebäude, eine schöne Stadt. Ich habe meinen Freunden zu den außergewöhnlichen Leistungen in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu Chinas Aktivitäten auf internationaler Bühne gratuliert. Es ist immer eine große Freude, hierher zu kommen. Ich war schon viele Male hier. Mein erster Besuch in China war 2005. In diesen 20 Jahren habe ich die rasante Entwicklung des Landes miterlebt. Was man sehen kann, was ich über wirtschaftliche Erfolge lese und was ich an Informationen erhalte, zeigt wirklich, dass Ihr Land auf dem richtigen Weg ist. Herzlichen Glückwunsch dazu.

-Danke. Vor kurzem haben Sie bei der Teilnahme an einem internationalen Forum tatsächlich gesagt: „Es ist ein sehr wichtiger Meilenstein in den bilateralen Beziehungen zwischen China und Aserbaidschan, weil es für uns von äußerster Bedeutung ist, ein strategisches Partnerschaftsformat mit einem so großen Land wie China zu haben.“ Also möchte ich Sie ein wenig mehr fragen. Jetzt, da Sie diese Beziehung zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft erhoben haben, was bedeutet das konkret für die bilateralen Beziehungen und was bedeutet das konkret für das aserbaidschanische Volk?

-Zunächst einmal, wenn Sie den Text der gemeinsamen Erklärung zur umfassenden strategischen Partnerschaft durchlesen, werden Sie die breite Agenda der bilateralen Beziehungen sehen. Unsere Länder zeigen Solidarität und Freundschaft in den Fragen des nationalen Interesses. Wir unterstützen uns gegenseitig nachdrücklich die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen. Wir unterstützen nachdrücklich die „Ein-China“-Politik. Wir gehörten zu den ersten Ländern, die die illegalen Wahlen in Taiwan öffentlich und offen verurteilten.

Ein weiterer Teil der Erklärung umfasst viele Themen. Dazu gehören Handel, Transport und zwischenmenschliche Kontakte. Auch die humanitäre Partnerschaft wird erwähnt. Natürlich geht es auch um unsere gemeinsame Initiative“. Der Inhalt dieses Dokuments ist sehr wichtig.

Ein solches Dokument mit einem so großen Land zu unterzeichnen, ist wirklich eine wichtige Errungenschaft für Aserbaidschan. Ich kann Ihnen sagen, dass Aserbaidschan die Erklärung zur strategischen Partnerschaft mit vielen Ländern in unserer Region und auch mit einigen europäischen Ländern unterzeichnet hat, aber China ist das stärkste unter ihnen. Deshalb denke ich, dass die außerordentliche Bedeutung dieses Dokuments erneut offensichtlich ist.

-Sie und Präsident Xi pflegen eine sehr tiefe Beziehung. Sie haben sich bei vielen verschiedenen Gelegenheiten getroffen. Wie interagieren Sie normalerweise miteinander und wie finden Sie ihn als Staatsoberhaupt?

-Wir haben sehr freundschaftliche Beziehungen. Bei einem Treffen nannte er mich einen guten Freund Chinas. Das war eine Art Auszeichnung für mich. Ich genieße es immer, mich mit ihm zu treffen und in einer sehr aufrichtigen und offenen Weise mit ihm zu sprechen. Wir haben viel Zeit während unserer Verhandlungen verbracht, und danach haben wir beim offiziellen Mittagessen weitergesprochen.

Wir haben viele Bereiche der regionalen Stabilität, Sicherheit und internationalen Beziehungen besprochen. Für mich ist es immer wichtig, seine Position zu kennen, wenn wir unsere Meinungen zu verschiedenen Themen austauschen, weil er ein sehr erfahrener Staatsmann ist, den ich tief respektiere, eine Person, die über sehr tiefgehendes Wissen hat und eine sehr feste Position zu nationalen Interessen Chinas bezieht und die globale Angelegenheiten im Allgemeinen sehr gut versteht.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Aserbaidschan sich mehreren von Präsident Xi Jinpings Initiativen zu Entwicklung, Sicherheit und Zivilisation angeschlossen. Wir teilen seine Sichtweise. Wir gehörten zu den ersten Ländern, die die „One Belt, One Road“-Initiative öffentlich unterstützten und dann eintraten, und wir haben viele Infrastrukturprojekte in unserem Land umgesetzt.

Es ist wirklich immer eine Freude, ihn zu treffen. Er ist der Führer eines der mächtigsten Länder der Welt, aber er ist eine sehr bescheidene und freundliche Person. Er schafft eine Atmosphäre, in der man sich fühlt, als würde man mit einem alten Freund sprechen.

-Das ist schön zu hören. Ich habe heute die Nachrichten gesehen und seinen Originalton gehört, als er sich mit Ihnen im Großen Saal des Volkes traf, und ich war sehr beeindruckt von dem, was er über die ursprünglichen Bestrebungen bei der Gründung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sagte. Und damit müssen wir auch über Ihren verstorbenen Vater sprechen, der eine sehr wichtige Rolle beim Aufbau einer freundschaftlichen und visionären Beziehung zu China gespielt hat. Damals war China in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen noch nicht wirklich aufgestiegen, sagen wir mal. Was würden Sie Ihrem Vater, Ihrem verstorbenen Vater, sagen, wenn er die Veränderungen gesehen hätte, die Sie gesehen haben, und den Stand der Beziehungen, auf den diese bilateralen Beziehungen gehoben wurden?

-Sie haben vollkommen recht. Er spielte eine wichtige Rolle beim Aufbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf einer soliden Grundlage. Als er Präsident wurde, war einer seiner ersten Besuche – ich glaube, etwa ein Jahr später – in China.

-Anfang der 1990er Jahre.

-Ja, ich glaube, es war 1994. Und das war der Tag, an dem wir diese Beziehungen aufgebaut haben. Sein Erbe ist uns allen sehr wertvoll. Wir folgen seinem Weg, auch in unserer Außenpolitik. China hat einen ganz besonderen Platz in diesen Prioritäten. In den letzten 20 Jahren hat sich die Welt zweifellos verändert. Auch Aserbaidschan hat sich verändert. Aber die Prioritäten sind unverändert geblieben. Ich denke, wenn er von oben sehen könnte, wo wir jetzt stehen, würde er stolz auf Aserbaidschan und auf die chinesisch-aserbaidschanischen Beziehungen sein.

-Sie sprechen über die Reformen, die Ihr Vater eingeleitet hat. Sie haben ebenfalls begonnen, umfassende Reformen umzusetzen. "Könnten Sie sagen, dass das Land vom reinen Rohstoffexport zu modernen, umweltfreundlichen Industrien übergegangen ist?" Was können Sie dazu sagen? Und welche Rolle hat China dabei gespielt?

-Nun, das Beispiel Chinas und seine Modernisierung sowie Reformen sind für viele Länder inspirierend. Es geht darum, wie die Länder diese Erfahrungen nutzen, wie die Führer verschiedener Länder aus den positiven Erfahrungen anderer Länder lernen können. Ich kann Ihnen sagen, dass der Fortschritt Chinas für uns inspirierend war. Was mich betrifft, war mein primäres Ziel, als ich das Amt übernahm, die politische und soziale Stabilität im Land zu bewahren. Zu dieser Zeit war das Land sehr arm. Natürlich waren wir wiederholt Ziel westlicher Versuche, auf unsere Politik Einfluss zu nehmen und sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Unter diesen Umständen war es Aufgabe Nummer eins, die politische Stabilität, Sicherheit und den Schutz zu gewährleisten, weil ich klar erkannte, dass wir uns ohne dies nicht entwickeln konnten. Und das wurde erreicht.

Dann begannen wir, eine starke Wirtschaft aufzubauen. Heute beträgt die Auslandsverschuldung Aserbaidschans weniger als 7% des BIP. Unsere Devisenreserven sind 14 Mal höher als unsere Auslandsverschuldung. Wir haben die Arbeitslosigkeit und Armut auf 5% gesenkt. Wir haben unsere Wirtschaft diversifiziert. Wie Sie erwähnt haben, ist die grüne Agenda eine der Hauptprioritäten. China spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, weil die Solarpanels, die in Aserbaidschan installiert wurden, aus China geliefert wurden.

-Ich habe das gehört. Sie haben davon gesprochen. Und ich freue mich wirklich, dass grüne Energie grüne Energie jetzt neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bietet. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, zum Beispiel, wie die beiden Länder besser in der grünen Energie zusammenarbeiten können. Welche konkreten Vorteile wird das für das aserbaidschanische Volk haben?

-Zurzeit arbeiten chinesische Unternehmen als Auftragnehmer mit den Unternehmen zusammen, die in die grüne Energie Aserbaidschans investieren. Bis jetzt werden uns die Verträge, die wir unterzeichnet haben und die sich nun in der Umsetzungsphase befinden, bis 2030 6.500 Megawatt erneuerbare Energie liefern. Zum Vergleich: Die gesamte installierte Kapazität Aserbaidschans beträgt 8.000 Megawatt. In fünf Jahren werden wir die heutige elektrische Kapazität fast verdoppeln. Davon werden 6.000 Megawatt aus Solar- und Windenergie kommen und 500 Megawatt aus Wasserkraft. Das wird für uns entscheidend sein, weil wir weitgehend aufhören werden, Erdgas zur Stromerzeugung zu verwenden. Wir werden Strom aus erneuerbaren Quellen haben und Erdgas in internationale Märkte exportieren und natürlich viel Gewinn erzielen. Gleichzeitig werden wir Energie für den Inlandsbedarf sparen. Wir haben bereits 160 Elektrobusse gekauft, die bereits auf den Straßen fahren. Jeder ist darüber glücklich. Wir haben 200 weitere bestellt. Und am wichtigsten ist, dass wir hoffentlich noch in diesem Jahr mit der gemeinsamen Produktion von BYD-Elektrobusen in Aserbaidschan beginnen werden, mit einer Kapazität von 500 Bussen pro Jahr. Unser Plan ist es, den öffentlichen Nahverkehr in Baku vollständig auf grüne Energie umzustellen und danach alle anderen Städte Aserbaidschans. Wir haben also wirklich eine einzigartige Gelegenheit, auf bilateraler Ebene im Bereich der erneuerbaren Energien zu arbeiten, weil es im Einklang mit unserer Strategie und Ihrer Agenda steht.

-Und die heutige Unterzeichnung der umfassenden strategischen Partnerschaft wird dieser Art von Initiative mehr politischen Impuls verleihen.

-Genau.

-Wissen Sie, Herr Präsident, wir haben darüber gesprochen, und ich habe irgendwie Durst. Und der Tee steht gleich daneben.

-Ich verstehe, was Sie meinen.

-Ich habe ihn schon eine Weile im Blick. Also, wohl bekomm's.

-Prosit.

Oh, okay, prosit. Es ist wirklich ein Vergnügen. Es ist das erste Mal, dass ich aserbaidschanischen Tee probiere.

-Oh, wirklich?

-Ja, und die Tasse ist so schön. Ich möchte wissen, was es ist.

-Ja, das ist eine nationale Art von Glas. Du weißt, die Form ist wie eine Birne. Die Form soll tatsächlich die Wärme halten, weil wir Tee normalerweise sehr heiß trinken.

-Sehr heiß, verstehe.

- Damit es nicht abkühlt. Diese Form sorgt dafür, dass der Tee warm bleibt.

-Verstehe. Das trägt definitiv zum Geschmack bei.

-Aber ich habe in China bemerkt, dass der Tee nicht sehr heiß serviert wird. Ist das wahr?

- Auch sehr heiß. Vielleicht sind sie sehr höflich und vorsichtig, weil Sie ein Gast sind, und ihnen wichtig ist, dass Ihnen nichts passiert. Aber wir haben viel gemeinsam, zum Beispiel in Bezug auf Tee. Wir alle trinken gerne Tee, aber auf unsere eigene Weise. Das führt uns, wenn ich es sagen darf, zu vielen Dingen. Zum Beispiel die alte Seidenstraße, über die könnte ich sprechen. Oder wir könnten über den Austausch zwischen den Völkern, den Tourismus sprechen. Ich verstehe, dass Ihr Land seit etwa einem Jahr einseitig das Visum für chinesische Touristen aufgehoben hat. Und nun, während dieses Besuchs, möchten Sie uns die neuesten Neuigkeiten mitteilen?

-Ja, es ist großartige Neuigkeit, dass wir heute ein völlig visumfreies Regime für alle Pässe unterzeichnet haben, einschließlich der normalen Pässe. Wir sind unseren chinesischen Freunden sehr dankbar, dass sie diesen Schritt auch auf gegenseitiger Basis gemacht haben. Wie Sie richtig erwähnt haben, haben wir letztes Jahr einseitig die Visumspflicht für chinesische Staatsbürger aufgehoben. Das war das erste Mal.

-Das erste Mal für Aserbaidschan, dies für ein anderes Land zu tun?

-Das erste Mal einseitig.

- Deshalb hat man wirklich eine besondere Beziehung zu China.

-Ja, das ist wahr. Genau. Normalerweise haben wir es auf bilateraler Basis gemacht. Aber in diesem Fall haben wir es einseitig getan, um unsere Freundschaft und Offenheit zu demonstrieren. Heute haben wir auch mit meinen Kollegen über die Erhöhung der Zahl der Flüge gesprochen. Heute haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Flüge pro Woche. Und wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr fast doppelt so viele Besucher aus China erhalten haben, nachdem das Visumregime abgeschafft wurde, hoffen wir, dass die Zahl weiter wächst. Heute habe ich erfahren, dass 150 Millionen Chinesen ins Ausland reisen. In einem meiner Treffen habe ich gesagt, wenn nur 1% nach Aserbaidschan kommt, reicht das schon für uns. Natürlich wollen wir unseren Tourismussektor entwickeln. Wir haben geografische Vorteile – das Kaspische Meer, Skigebiete, Wälder und Flüsse, sogar halbwüstenartige Gebiete. Jeder kann einen Ort finden, um zu genießen, plus sehr gute Küche und gastfreundliche Menschen. Wir müssen uns nur präsentieren, das Land vorstellen und das Visumregime mit befreundeten Ländern aufheben. Es ist ein historischer Tag heute, und sehr gute Nachrichten für die aserbaidschanischen Bürger, die einfach ein Ticket kaufen und nach China kommen können.

-Aber wie sieht es andersherum aus? Wie wichtig ist es für Aserbaidschaner oder andere, die über Aserbaidschan nach China reisen, die Dinge selbst zu sehen, zu kommen und zu studieren, zu arbeiten? Ich kenne wirklich einen jungen Mann, der über „Belt and Road“ in das Sommerlager nach China kam. Und er blieb. Jetzt macht er einen PhD. Und er hat eine neue Zukunft für sich gefunden. Wie sieht es andersherum aus?

-Ja, auf jeden Fall. Wir möchten, dass mehr Aserbaidschaner nach China reisen – zum Studieren, Arbeiten und Reisen. Heute haben wir auch über unsere Zusammenarbeit im Bildungsbereich gesprochen. Es gibt mehr als 100 Studierende aus beiden Ländern, die in unseren Ländern studieren.

-Das sind zu wenige.

-Aber es sind zu wenige, ja. Ich bin sicher, ihre Zahl sollte wachsen, besonders wenn man das Potenzial in der technologischen Entwicklung, insbesondere in der künstlichen Intelligenz, berücksichtigt. Wir wollen mit dem globalen Trend Schritt halten. Ich denke, es gibt eine große Chance, die Zahl der Studierenden aus Aserbaidschan in China zu erhöhen. Ich denke, es wäre eine gute Idee, über eine chinesisch-aserbaidschanische Universität in Aserbaidschan nachzudenken. Wir befinden uns nun in der Phase der Bewertung dieser Möglichkeit. Auf jeden Fall, je mehr Menschen reisen, desto mehr kennen sie die Kultur, die Menschen, desto näher werden die Verbindungen zwischen den Ländern. Denn ja, wir treffen politische Entscheidungen. Wir sind strategische Partner. Wir sind Freunde – sowohl als Staats- und Regierungschefs als auch als Regierungen. Aber wir müssen die Menschen näher zusammenbringen und auch Freunde sein.

-Absolut. Und nicht nur, damit Menschen reisen, sondern auch, damit Waren reisen. Und Aserbaidschan wird... Lass mich noch einen Schluck nehmen. Es ist wirklich gut. Und mit ein wenig Limette, Zitrone und Zucker, nehme ich an, muss es noch besser sein. Also werden wir wahrscheinlich mehr haben. Übrigens, diese stammen aus Aserbaidschan.

-Ja, ich weiß.

-Aserbaidschanischer Tee, mit einem anderen Geschmack.

-Und Mineralwasser aus Aserbaidschan ist auch sehr gut, übrigens.

-Ist das dieses hier?

-Ja, es ist sehr gesund.

-Istisu?

-Istisu. Das bedeutet warmes Wasser. Es kommt aus einer Quelle, die fast heiß ist.

-Alles klar. Ich bin sicher, die Chinesen werden auf ihren Taobao- oder JD-Konten nachsehen und fragen, ob sie es finden können. Aber ja, ich meine, in Bezug auf den Warenverkehr, richtig? Aserbaidschan hat die Beziehungen zu China erheblich gesteigert. China ist einer der fünf wichtigsten Handelspartner Aserbaidschans.

-Schon Platz vier.

-Okay, es steigt. Es steigt. Und China ist der größte Exporteur oder die wichtigste Quelle für Importe.

-Genau.

- Was denken Sie also über den Online-Handel im Rahmen der Belt and Road-Initiative, über Projekte zur Infrastruktur- und Warenvernetzung? Was wird das den Menschen und Unternehmen auf beiden Seiten bringen?

-Ja, das ist absolut wichtig, was du sagst, denn China ist wirklich der wichtigste Partner im Import und der vierte Partner im Handelsumsatz. Wir haben bereits sechs aserbaidschanische Handelsvertretungen in China eröffnet. Wir haben bereits begonnen, Wein nach China zu exportieren. Wir möchten einen größeren Anteil an Ihrem Markt haben. Was die Belt and Road-Initiative betrifft, ist es für uns nicht nur eine Transitstrecke. Wir wollen entlang der Route Geschäfte aufbauen, weil unsere geografische Lage vorteilhaft ist. Wir befinden uns entlang der Ost-West- und Nord-Süd-Transportkorridore. In Bezug auf die Konnektivität haben wir bereits alle Infrastrukturen gebaut: Eisenbahnen, Seehäfen, Autobahnen, acht internationale Flughäfen. Wir haben eines der größten Luftfrachtunternehmen weltweit. Unser Ziel ist es, entlang der Route Geschäfte aufzubauen. Natürlich zählen wir auf chinesische Unternehmen. Gerade vor weniger als einer Woche haben verschiedene Unternehmen beider Länder auf einem Wirtschaftsforum Investitionsvereinbarungen mit Aserbaidschan im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar unterzeichnet. Ich habe heute meinen Kollegen gesagt, dass das eine gute Zahl ist. Aber ich denke, sie kann größer werden.

-Haben Sie eine Zahl im Kopf? In zwei Jahren, fünf Jahren?

-Ich möchte von Milliarden sprechen, und ich denke, das ist absolut realistisch. Unser Ziel ist jetzt erneuerbare Energien, Transport und Fertigung. Wir haben eine qualifizierte Arbeitskräfte, eine wachsende Bevölkerung, einen wachsenden Markt. Geschäfte in Aserbaidschan aus der Perspektive von Steuern und verschiedenen rechtlichen Anforderungen zu machen, ist sehr einfach – es gibt viele Anreize. Ich denke, wir müssen die Seiten einfach zusammenbringen und mehr Informationen über die Geschäftsmöglichkeiten Aserbaidschans an chinesische Unternehmer vermitteln.

-Aserbaidschan, du hast erwähnt, ist eines der ersten Länder, das die Belt and Road-Initiative öffentlich unterstützt hat, und diese Initiative ist nun im zweiten Jahrzehnt, und es bleibt noch viel zu tun. Was ist ihre Vision für die Zukunft?

-Wir haben bereits ein Joint Venture mit unseren Nachbarn gegründet, um den Transport von Waren viel einfacher und schneller zu machen. Heute zum Beispiel beträgt die Transportzeit von China zum Schwarzen Meer durch Aserbaidschan nur 10 bis 12 Tage. Letztes Jahr hatten wir einen Anstieg des Transitverkehrs zwischen China und Aserbaidschan von 86%. Wie ich heute sagte, ist das nur der Anfang. Die Transportwege durch Aserbaidschan werden, denke ich, eine der sichersten, kürzesten und attraktivsten unter den heute verfügbaren Routen sein.

- Ich bin sicher, dass die chinesischen Unternehmen die Vorteile Aserbaidschans zu schätzen wissen werden. Aserbaidschan liegt an einem sehr strategischen Knotenpunkt, der Europa und Asien verbindet und ein sehr wichtiger Verbindungspunkt für Zentralasien und Westchina ist. Wie sehen Sie die Vorteile und die Rolle, die Aserbaidschan in dieser Region spielen möchte, und was möchtest du tun, um den regionalen Frieden und Wohlstand aus der Perspektive Ihres Landes zu fördern?

-Sie haben absolut recht. Wir liegen genau zwischen Asien und Europa und zwischen Nord und Süd, sodass beide Transportkorridore Aserbaidschan durchqueren. Aber um wirklich zu einem wichtigen Transitstaat zu werden, muss man gute Beziehungen zu seinen Nachbarn und zu den Nachbarn seiner Nachbarn haben. Genau das versuchen wir zu tun. Und ich denke, wir haben das erreicht.

-Sie sprechen von Nachbarn und Nachbarn der Nachbarn, was sehr wichtig ist, weil die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), eine sehr wichtige regionale Plattform, und immer mehr Länder treten bei, Aserbaidschan ist ein Dialogpartner, und in diesem Jahr übernimmt China offiziell die rotierende Präsidentschaft. Wie sehen Sie die Rolle solcher Organisationen für diese Region und vielleicht für die größere Region? Und was bedeutet für Sie der „Shanghai-Geist“ – Vertrauen, gegenseitiger Nutzen, Gleichheit, Beratung, Respekt für die Vielfalt der Kulturen und das Streben nach gemeinsamem Wachstum?

-Alles, was Sie erwähnt haben, ist Teil unserer Politik und Agenda. Aserbaidschan ist ein starker Unterstützer des Multilateralismus. Natürlich möchten wir der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit näher sein. Präsident Xi Jinping hat mich eingeladen, am Gipfel teilzunehmen. Ich werde also in einigen Monaten wieder nach China zurückkehren.

-Oh, danke, dass Sie uns das mitgeteilt haben.

-Ja, und ich denke, es wird sowohl der Organisation als auch Aserbaidschan zugutekommen, wenn wir enger zusammenarbeiten, weil wir an der westlichen Seite des Kaspischen Meeres liegen. Wir sind gleichzeitig ein südlicher Kaukasusstaat mit starken politischen Beziehungen zu Transportinfrastrukturprojekten. Als strategische Partner von China denke ich, dass es viele Möglichkeiten gibt, unter dem Schirm der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu kooperieren.

-Sie haben auch Mitglied des Globalen Südens, was eine sehr wichtige Kraft in der heutigen Welt darstellt. Wie sehen Sie das Potenzial für China und Länder wie Aserbaidschan, Hand in Hand zu arbeiten und in multilateralen Foren zusammenzuarbeiten? Weil wir mit viel Unilateralismus konfrontiert sind, wie kann das Potenzial, welche Rolle können wir zusammen spielen?

-Ich denke, wir müssen proaktiv sein. Ich denke, wir müssen weiterhin proaktiv sein. Aserbaidschan ist ein aktives Mitglied des Globalen Südens. Wir haben es nicht nur durch unsere Vorsitzführung in der Bewegung der Blockfreien Staaten demonstriert, sondern auch als Präsidentschaft von COP29. Als Präsidentschaft von COP29 haben wir eine COP29-Konferenz abgehalten, bei der ich persönlich stark die Interessen des Globalen Südens verteidigte und die Besorgnis der Länder des Globalen Südens in Bezug auf die existenziellen Bedrohungen durch den Klimawandel ansprach.

Und wir in Aserbaidschan betrachten China als einen Führer des Globalen Südens. Das ist eine besondere Rolle, die China unserer Meinung nach spielt, indem es Länder besonders unter den Prinzipien der Bewegung der Blockfreien Staaten vereint, die so genannten Bandung-Prinzipien, die alles reflektieren, was du gesagt hast, plus Souveränität, territoriale Integrität, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Gleichheit, Multilateralismus und keine Dominanz durch irgendein Land oder irgendeine Gruppe von Ländern. Das ist ein Prinzip, das uns sehr nahe steht, und wir verteidigen es, indem wir unsere nationalen Interessen schützen und ein sehr aktives Mitglied der internationalen Gemeinschaft bleiben.

-Vielen Dank, Präsident Aliyev.

-Danke.

-Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.

-Danke.