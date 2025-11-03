Präsident Ilham Aliyev: In der jahrhundertealten Staatengeschichte des aserbaidschanischen Volkes war Aserbaidschan noch nie so stark wie heute

Baku, 3. November, AZERTAC

„Es besteht ein großer Bedarf an umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten zur Geschichte des unabhängigen aserbaidschanischen Staates insgesamt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz zum 80-jährigen Bestehen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt betonte: „Seit mehr als 30 Jahren leben wir nun als unabhängiger Staat, und in der jahrhundertealten Staatengeschichte des aserbaidschanischen Volkes war Aserbaidschan noch nie so stark wie heute. Daher besteht die Notwendigkeit zahlreicher Arbeiten, die die Geschichte des unabhängigen Aserbaidschans untersuchen und fördern.“