Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev inspiziert Baufortschritt im Dorf Boyuk Galaderesi im Rayon Schuscha und trifft sich mit den Bewohnern AKTUALISIERT VIDEO

Schuscha, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai inspizierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten an individuellen Wohnhäusern sowie der Infrastruktur im Dorf Boyuk Galaderesi des Rayons Schuscha und traf sich mit den Bewohnern, die in das Dorf zurückgekehrt sind.

Aydin Karimov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Republik Aserbaidschan im Rayon Schuscha, informierte das Staatsoberhaupt über die Wiederherstellung der Häuser und die Entwicklung der dörflichen Infrastruktur.

Boyuk Galaderesi befindet sich innerhalb des administrativ-territorialen Bezirks des Dorfes Galaderesi im Rayon Schuscha.

Das Dorf wurde 1992 von den armenischen Streitkräften besetzt. Boyuk Galaderesi wurde 2023 während der von den Streitkräften Aserbaidschans durchgeführten Anti-Terror-Operationen von der Besatzung befreit.

Es wurde berichtet, dass im Dorf eine Reihe von Projekten umgesetzt worden sind, um die notwendigen Lebensbedingungen zu schaffen und soziale Probleme zu lösen. Ein Transformator wurde installiert, neue Stromleitungen wurden verlegt und bestehende Leitungen wiederhergestellt. Die individuellen Wohnhäuser, die in der ersten Phase bewohnt werden sollen, wurden mit Zählern ausgestattet. Darüber hinaus wurde im Dorf eine neue Gasleitung verlegt, und die Installation von Zählern hat begonnen. Es wurden ebenfalls Arbeiten zur Versorgung der Bewohner mit Trinkwasser durchgeführt, darunter die Verlegung von Wasserverteilungsleitungen und die Installation von Zählern. Derzeit laufen Arbeiten zur Verlegung von Kommunikationsleitungen im Dorf. Auch die innerdörflichen Straßen wurden instandgesetzt. Ferner wurde ein Erholungspark angelegt sowie ein Flaggenplatz in Boyuk Galaderesi errichtet.

Im Dorf gibt es insgesamt 50 individuelle Wohnhäuser. Davon sind 13 unbewohnbar, während 37 teilweise nutzbar sind.

In der ersten Phase wurden bereits 17 Häuser wiederhergestellt. Die Restaurierung weiterer 20 Häuser ist in der nächsten Phase geplant.

In der Anfangsphase sind 64 Personen aus 14 Familien in das Dorf zurückgekehrt.

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Das Staatsoberhaupt besuchte das Haus des Dorfbewohners Akif Gahramanov.

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Anschließend traf sich das Staatsoberhaupt mit den Bewohnern, die in das Dorf Boyuk Galaderesi zurückgekehrt sind.

Präsident Ilham Aliyev: Zunächst gratuliere ich Ihnen zu den Feiertagen – sowohl zum Opferfest als auch zum Unabhängigkeitstag. Sie feiern sowohl den Unabhängigkeitstag als auch das Opferfest auf Ihrem heimatlichen Boden von Garabagh. Das ist ein großes Glück. Ich gratuliere Ihnen hierzu aufrichtig.

Nach langer Trennung in die angestammte Heimat zurückzukehren, ist ein großes Glück.

Weibliche Einwohnerin: Es ist für uns eine Ehre, eine Ehre.

Präsident Ilham Aliyev: Ja. Hier wurden schöne Bedingungen für Sie geschaffen. Fast die meisten Häuser hier waren zerstört. Siebzehn davon sind fertiggestellt, zwanzig werden in der zweiten Phase fertig sein, und danach werden weitere Häuser gebaut. Auch in der Umgebung – Kitschik Galaderesi, Turschsu und Saribaba – werden Arbeiten durchgeführt. Lachin ist in der Nähe, ebenso Schuscha. Eine neue Straße wird gebaut, und die Fahrten werden wesentlich komfortabler sein. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass wir die Straße Schuscha–Latschin ausbauen und auch Tunnel gebaut werden. Alles wird dafür getan, damit die Menschen hier auf dem Boden ihrer angestammten Heimat komfortabel leben können.

Die Unabhängigkeit ist ein großes Gut, eine große Errungenschaft. Doch wahre Unabhängigkeit besteht nur dann, wenn ein Land eine unabhängige Politik führen kann. Sehen Sie, Aserbaidschan gehört zu diesen Ländern. Heute gibt es weltweit nahezu 200 unabhängige Staaten, aber man kann nicht sagen, dass jeder von ihnen tatsächlich unabhängig ist. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein unabhängiger Staat, denn wir bestimmen unser Schicksal selbst, führen unsere Politik eigenständig und handeln im Interesse unseres Volkes und unseres Staates auf der Grundlage des Schutzes nationaler Interessen. Deshalb haben wir weltweit großes Ansehen gewonnen. Obwohl unsere Gebiete viele Jahre lang unter armenischer Besatzung standen, haben wir selbst damals durch die Führung einer unabhängigen Politik weltweit großen Respekt erworben. Natürlich haben der Zweite Garabagh-Krieg und drei Jahre später die Anti-Terror-Operation – unser ruhmreicher Sieg – das Ansehen unseres Landes und unseres Volkes in der Welt noch weiter erhöht.

Als im Oktober 1991 die Unabhängigkeit erlangt wurde, waren diejenigen, die damals an der Macht waren, nicht in der Lage, unsere territoriale Integrität zu schützen. Diejenigen, die nach der Macht strebten, hatten Schuscha, Latschin und dieses schöne Dorf faktisch an Armenien verkauft. Damals herrschte ein Machtkampf. Die damalige Regierung wollte an der Macht bleiben, während die nach Macht strebenden Kräfte AXC-Müsawat um jeden Preis an die Macht kommen wollten. Infolge von Provokationen wurde diese schöne Region Armenien überlassen, wodurch Aserbaidschan erneut mit dieser Katastrophe konfrontiert wurde. Sie erinnern sich auch an die folgende Zeit: Bürgerkrieg und der Verlust unserer Gebiete. Nach der Besetzung von Schuscha und Latschin wurde auch dieses Dorf besetzt. Zwischen Armenien und dem ehemaligen Berg-Karabach wurde eine geografische Verbindung geschaffen, und leider dauerte die Besatzung danach 30 Jahre lang an.

Wir stärkten unsere Kraft und sammelten Potenzial – wirtschaftlich, militärisch und auf internationaler Ebene. Als die Zeit gekommen war, handelten wir, und wir handelten so, dass unser ruhmreicher Sieg in der ganzen Welt Widerhall fand. Sowohl 2020 als auch 2023 stehen für unseren ruhmreichen Sieg, und wir werden auf diesen Sieg für immer stolz sein. Heute steht jeder Zentimeter des Territoriums Aserbaidschans unter unserer Kontrolle. Die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans wurden vollständig wiederhergestellt. Der erreichte Frieden entspricht unseren Bedingungen.

Dies zeigt erneut, dass unsere Nation eine große Nation ist. Trotz aller Leiden hat sie sich nicht gebeugt; sie hat ihren Willen bewahrt und mit der Hoffnung gelebt, dass der Tag kommen würde, an dem wir in diese Gebiete zurückkehren würden. In den vergangenen Jahren habe ich bei zahlreichen Treffen mit ehemaligen Binnenvertriebenen seit 2003 – sowohl während der Besatzung als auch nach dem Sieg – noch deutlicher erkannt, wie groß, würdevoll und unbeugsam unser Volk ist. Sie waren 30 Jahre lang von Ihrer Heimat getrennt, doch Sie haben die Hoffnung nicht verloren, Ihren Willen nicht gebrochen und daran geglaubt, dass dieser Tag kommen würde – und er ist gekommen.

Männlicher Einwohner: Ja, wir haben an die „Eiserne Faust“ geglaubt.

Präsident Ilham Aliyev: Dank der „Eisernen Faust“, der Einheit unseres Volkes, der Stärke unserer Armee sowie des Blutes und Lebens unserer Märtyrer sind wir heute hier, und von nun an kann uns niemand mehr von hier vertreiben. Im Gegenteil, unsere Stärke wächst und unsere Möglichkeiten erweitern sich mit jedem Tag. Wir sind die Stimme der Autorität in der Region.

Seit fünf Jahren stellen wir diese von den Armeniern zerstörten Gebiete, Städte und Dörfer wieder her. Und wie tun wir das? Dafür gibt es weltweit kein Beispiel. Ein solches Arbeitsvolumen innerhalb von nur fünf Jahren zu bewältigen – dazu ist nur ein starker Staat fähig. Das Fundament dieses starken Staates ist die Einheit zwischen Volk und Regierung.

Ich wünsche Ihnen von nun an nichts anderes als gute Gesundheit. Atmen Sie diese schöne Luft, trinken Sie dieses schöne Wasser und bewundern Sie die Schönheit der Landschaften, damit Ihre Herzen Ruhe finden und Ihre Seelen Freude empfinden.

Männlicher Einwohner: Herr Präsident, sie schauen jetzt von dort drüben auf uns und bereuen es, während früher wir diejenigen waren, die geschaut haben. Jetzt sagen sie, die Schuld liege bei ihnen selbst. Früher haben sie hier gelebt, und alles war schön. Möge Allah Sie beschützen.

Präsident Ilham Aliyev: Als ich mich mit den Bewohnern von Latschin traf und wir die ersten ehemaligen Binnenvertriebenen in die Stadt Latschin zurückbrachten, saß ich so, dass diese Landschaft direkt vor meinen Augen lag. Ich sagte: Wissen Sie, wir können Sie von hier aus sehen. Benehmen Sie sich ordentlich.

Männlicher Einwohner: Möge Allah Sie beschützen. Herzlich willkommen. Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Ich gratuliere Ihnen. Kommen Sie, lassen Sie uns hier, vor dieser schönen Landschaft, gemeinsam ein Foto machen.

Männlicher Einwohner: Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Ich gratuliere Ihnen.

Bewohner: Möge Allah Ihnen ein langes Leben schenken.

Weibliche Einwohnerin: Ich gratuliere Ihnen zum heutigen Opferfest und zu unserem Unabhängigkeitstag. Ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie sich heute auf diesem schönen Boden Zeit genommen haben, diese Bürger zu treffen. Im Namen dieser Bewohner von Galaderesi sage ich Ihnen vielen Dank. Ich möchte Sie bitten, unserer lieben Mehriban Khanum unsere Grüße zu übermitteln. Vielen Dank, dass Sie sich hier mit uns getroffen haben – in dieser schönen Heimat, auf diesem Boden. Möge Allah den Seelen unserer Märtyrer Frieden schenken. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und ein langes Leben. Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Seit unserem ruhmreichen Sieg begehe ich diesen schönen Feiertag, den 28. Mai – den Unabhängigkeitstag –, in den befreiten Gebieten, und dies ist bereits zu einer Tradition geworden. Ich denke, dass dies die richtige Entscheidung ist. Dieser Unabhängigkeitstag ist jedem von uns sehr teuer. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die 1918 erlangte Unabhängigkeit nur zwei Jahre andauerte. Damals konnten wir sie nicht bewahren; sie wurde uns genommen. Danach lebten wir 70 Jahre lang nicht als unabhängiger Staat.

Die Unabhängigkeit wurde 1991 wiederhergestellt, doch auch damals stand sie unter Bedrohung. Wie ich bereits sagte, führten die armenische Besatzung, das innere Chaos, die Konfrontation, der Bürgerkrieg und der Machtkampf unser Land faktisch in den Untergang. Wäre der Nationalleader Heydar Aliyev damals nicht an die Macht gekommen, wäre es schwer zu sagen, welches Schicksal unserem Volk und unserem Staat widerfahren wäre. Aserbaidschan stand vor einer großen Katastrophe. Damals wurde der Krieg gestoppt, die Entwicklung begann und Kraft gesammelt. Während meiner Amtszeit haben wir uns jeden Tag die Befreiung gewünscht und sie jeden Tag nähergebracht. Sie, die Menschen, die in diesen Gebieten gelebt haben, wissen ebenfalls sehr gut, wie schwierig das Gelände ist – sowohl hier als auch in Latschin, Kelbadschar, Füsuli und Dschäbrayil; dort gab es sieben Verteidigungslinien und Minen. Unsere heldenhaften Söhne durchbrachen diese Linien, indem sie ihre Brust vorhielten und sich opferten, und innerhalb von nur 44 Tagen zwangen wir Armenien zur Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde.

Einen derart absoluten Sieg hat es weder davor noch danach gegeben. Jetzt liegt alles offen zutage. Kriege haben unsere Umgebung umzingelt – ob im Norden, im Süden oder anderswo. Das heißt: Wird es ein Ende dieser Kriege geben? Niemand weiß es. Wozu werden sie führen? Niemand weiß es. Wer der Sieger dieser Kriege ist? Auch das ist schwer zu sagen; jeder erklärt: „Ich bin der Sieger.“

Männlicher Einwohner: Möge Allah unseren Staat und Sie beschützen.

Präsident Ilham Aliyev: Doch unser Sieg war ein derart absoluter Sieg, dass kein Zweifel blieb. Unsere Flagge wurde in Schuscha und danach in Khankendi gehisst, und der Feind wurde aus unseren Gebieten vertrieben. Die armenische Armee wurde vollständig zerschlagen. Heute leben wir als siegreiches Volk und siegreicher Staat in Wohlstand. Das ist eine große Quelle des Stolzes.

Die Durchführung solcher Wiederaufbau- und Bauarbeiten innerhalb kurzer Zeit geschieht ebenfalls im Interesse der Menschen – damit sie rasch zurückkehren, hier komfortabel leben und sich sicher fühlen können; damit sie aufbauen und schaffen, Kinder großziehen, sich um die Älteren im Dorf kümmern und das Leben genießen können. Sie haben dies verdient. Sie haben 30 Jahre lang Leid erlebt; von nun an soll es nur noch ein glückliches Leben geben.

Bewohner: Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Ich gratuliere Ihnen.

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Das Treffen endete mit der Aufnahme von Erinnerungsfotos.

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