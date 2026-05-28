Präsident Ilham Aliyev inspiziert Baufortschritt im Dorf Boyuk Galaderesi im Rayon Schuscha und trifft sich mit den Bewohnern VIDEO

Schuscha, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai inspizierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten an individuellen Wohnhäusern sowie der Infrastruktur im Dorf Boyuk Galaderesi des Rayons Schuscha und traf sich mit den Bewohnern, die in das Dorf zurückgekehrt sind.

Aydin Karimov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Republik Aserbaidschan im Rayon Schuscha, informierte das Staatsoberhaupt über die Wiederherstellung der Häuser und die Entwicklung der dörflichen Infrastruktur.

Boyuk Galaderesi befindet sich innerhalb des administrativ-territorialen Bezirks des Dorfes Galaderesi im Rayon Schuscha.

Das Dorf wurde 1992 von den armenischen Streitkräften besetzt. Boyuk Galaderesi wurde 2023 während der von den Streitkräften Aserbaidschans durchgeführten Anti-Terror-Operationen von der Besatzung befreit.

Es wurde berichtet, dass im Dorf eine Reihe von Projekten umgesetzt worden sind, um die notwendigen Lebensbedingungen zu schaffen und soziale Probleme zu lösen. Ein Transformator wurde installiert, neue Stromleitungen wurden verlegt und bestehende Leitungen wiederhergestellt. Die individuellen Wohnhäuser, die in der ersten Phase bewohnt werden sollen, wurden mit Zählern ausgestattet. Darüber hinaus wurde im Dorf eine neue Gasleitung verlegt, und die Installation von Zählern hat begonnen. Es wurden ebenfalls Arbeiten zur Versorgung der Bewohner mit Trinkwasser durchgeführt, darunter die Verlegung von Wasserverteilungsleitungen und die Installation von Zählern. Derzeit laufen Arbeiten zur Verlegung von Kommunikationsleitungen im Dorf. Auch die innerdörflichen Straßen wurden instandgesetzt. Ferner wurde ein Erholungspark angelegt sowie ein Flaggenplatz in Boyuk Galaderesi errichtet.

Im Dorf gibt es insgesamt 50 individuelle Wohnhäuser. Davon sind 13 unbewohnbar, während 37 teilweise nutzbar sind.

In der ersten Phase wurden bereits 17 Häuser wiederhergestellt. Die Restaurierung weiterer 20 Häuser ist in der nächsten Phase geplant.

In der Anfangsphase sind 64 Personen aus 14 Familien in das Dorf zurückgekehrt.

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Anschließend traf sich das Staatsoberhaupt mit den Bewohnern, die in das Dorf Boyuk Galaderesi zurückgekehrt sind.