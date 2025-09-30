Präsident Ilham Aliyev: Italien hat Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union stets unterstützt

Baku, 30. September, AZERTAC

„Italien hat die Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union stets unterstützt, und auch heute spüren wir diese Unterstützung“, sagte Präsident Ilham Aliyev während einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

Der Staatspräsident wies darauf hin, dass in den letzten Jahren positive Schritte in den Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan unternommen wurden, was Aserbaidschan natürlich erfreut. Er betonte: „Kurz gesagt: Unsere strategische Partnerschaft zeigt sich sowohl in offiziellen Dokumenten als auch in konkreten Schritten und im realen Leben.“