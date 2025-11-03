Präsident Ilham Aliyev: Künstliche Intelligenz ist heute integraler Bestandteil zukünftiger Entwicklung von Ländern

Baku, 3. November, AZERTAC

„Künstliche Intelligenz. Vor zehn Jahren hat niemand darüber gesprochen; es gab nicht einmal einen solchen Begriff. Heute ist sie ein untrennbarer Bestandteil der zukünftigen Entwicklung von Ländern“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

„Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Aserbaidschan sowie ihre Anwendung im täglichen Leben, in der Wirtschaft und im technologischen Fortschritt ist heute Realität“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu und betonte, dass „wir die aktive Beteiligung der aserbaidschanischen Wissenschaftler auf diesem Gebiet erwarten.“