Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil

Jabrayil, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober legte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Grundstein für die Solarparks „Schams“ und „Ufug“, jeweils mit einer Kapazität von 50 Megawatt, im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil.

Energieminister Parviz Schahbazov informierte das Staatsoberhaupt über den 50-Megawatt-Solarpark „Schams“.

Dieses Projekt ein wichtiger Bestandteil der Strategie für erneuerbare Energien Aserbaidschans und markiert den Beginn einer neuen Phase in der Energielandschaft des Bezirks Jabrayil.

Im März 2024 wurde ein Memorandum of Understanding zwischen dem Energieministerium und der Firma Nobel Energy über den Bau eines 100-Megawatt-Solarparks sowie über die Zusammenarbeit bei der Erzeugung, dem Verkauf und der Nutzung von elektrischer Energie unterzeichnet. Anschließend unterzeichnete die Regierung Aserbaidschans im April dieses Jahres Investitionsvereinbarungen mit Enerso Jabrayil GmbH für den 50-MW-Solarpark „Ufug“ und mit Clean Energy Jabrayil GmbH für die Solarparkprojekte „Schams“.

Im vergangenen Jahr wurden 229 Hektar Staatsland im Bezirk Jabrayil für erneuerbare Energien bereitgestellt — über 135 Hektar für Clean Energy Jabrayil GmbH und mehr als 93 Hektar für Enerso Jabrayil GmbH.

Präsident Ilham Aliyev legte den Grundstein für den Solarpark „Schams“ und nahm anschließend an der Grundsteinlegung des Solarparks „Ufug“ teil.

Die beiden Anlagen werden voraussichtlich 206 Millionen kWh pro Jahr erzeugen, 44 Millionen Kubikmeter Erdgas einsparen und die Emissionen um 96.000 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Von der Gesamtleistung werden 75 Millionen kWh an der Offenen Aktiengesellschaft „AzerEnerji“ gehen; die verbleibenden 131 Millionen kWh werden direkt über virtuelle Übertragungsverträge an Großverbraucher verkauft. Beide Anlagen sollen im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden.