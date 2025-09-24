Präsident Ilham Aliyev: Mittlerer Korridor ist ein strategisches Projekt, das eine weite Geographie umfasst

New York, 24. September, AZERTAC

„Der Mittelkorridor ist ein strategisches Projekt, das eine weite Geographie umfasst. Er bietet eine zuverlässige und sichere Route, die Europa und Asien über das Kaspische Meer miteinander verbindet und den kürzesten und effizientesten Weg für den Warentransport von Asien nach Europa und zurück darstellt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 6. Kaspischen Wirtschaftsforums: „Verkehr, Finanzen und Energie über den Mittleren Korridor“.

„Aserbaidschans günstige geographische Lage – genau an der Kreuzung von zwei Kontinenten – ermöglicht es unserem Land, eine Schlüsselrolle in Fragen der Konnektivität zu spielen. Heute können wir mit Stolz sagen, dass dank Aserbaidschans langfristiger Vision und unermüdlicher Bemühungen ein großes Projekt wie der Mittel Korridor, der eine bessere Synergie zwischen Asien und Europa ermöglicht, Realität geworden ist. Die vollständige Inbetriebnahme des Mittel Korridors wurde nicht nur durch das wirtschaftliche Potenzial Aserbaidschans möglich gemacht, sondern auch durch die politische Stabilität und den Sicherheitsfaktor, der in unserem Land herrscht“, betonte der Staatschef.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin