Präsident Ilham Aliyev: Nach dem Krieg stellt Minengefahr eines der größten humanitären Probleme für Aserbaidschan dar

Baku, 25. September, AZERTAC

Nach dem Krieg stellt die Minengefahr eines der größten humanitären Probleme für Aserbaidschan dar. Diese Minen wurden während der Besatzung durch Armenien verlegt wurden.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass seit November 2020 mehr als 400 aserbaidschanische Zivilisten und Soldaten durch Minenexplosionen getötet oder verletzt worden sind.

Er betonte, dass diese weitreichende Minenbedrohung die sichere Rückkehr der Vertriebenen sowie die Umsetzung von Wiederaufbauprojekten behindere.