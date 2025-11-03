Präsident Ilham Aliyev: Nicht-Öl-Sektor ist heute der wichtigste Antrieb unserer Volkswirtschaft

Baku, 3. November, AZERTAC

„Unsere Wirtschaftsindikatoren sind sehr positiv. Natürlich wächst das BIP nicht stark. Der Hauptgrund dafür ist der objektive Rückgang der Ölproduktion“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei seiner Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass heute der wichtigste Motor der Wirtschaft Aserbaidschans der Nicht-Öl-Sektor sei, und erklärte: „Dieser macht den Großteil unserer Gesamtwirtschaft aus.“