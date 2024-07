Präsident Ilham Aliyev nimmt am Treffen im „SCO plus“-Format in Astana teil VIDEO

Astana, 4. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 4. Juli den „Palast der Unabhängigkeit“ in der kasachischen Hauptstadt Astana besucht, um an einem Treffen im „SCO plus“-Format teilzunehmen.

Der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, begrüßte Präsident Ilham Aliyev.

Anschließend ließen sich die Teilnehmer der Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit fotografieren.