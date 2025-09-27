Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil VIDEO

Ganja, 27. September, AZERTAC

Am 27. September, dem Gedenktag, nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil.

Wie AZERTAC berichtete, legte der Staatschef zunächst einen Kranz an der Gedenktafel nieder.

Am 27. September hielt der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, um 12:00 Uhr am Ganja-Gedenkkomplex eine Schweigeminute ab, um das Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges am Gedenktag zu ehren.

Anschließend gab der Vorsitzende des staatlichen Komitees für Stadtplanung und Architektur, Anar Guliyev, dem Staatschef ausführliche Informationen über den Komplex.

Es sei darauf angemerkt, dass dieser Komplex, dessen Grundstein im Januar 2022 von Präsident Ilham Aliyev gelegt wurde, dazu dient, das Andenken unschuldiger Menschen zu bewahren, die während des Zweiten Karabach-Krieges bei armenischen Raketenangriffen ihr Leben verloren haben, und die bitteren Realitäten des Krieges an zukünftige Generationen zu vermitteln.

Die Erste Vizepräsidentin, Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Mehriban Aliyeva machte sich gemeinsam mit ihren Töchtern Leyla und Arzu Aliyeva im März dieses Jahres mit dem Projekt vertraut. Im August besichtigten Präsident Ilham Aliyev und die Erste Lady die Arbeiten am Gedenkkomplex.

Die Stadt Ganja, die 80 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, wurde während des Vaterländischen Krieges an den Tagen 4., 5., 8., 11. und 17. Oktober von Raketenangriffen der armenischen Streitkräfte, unter Verwendung von „Totschka-U“, „Smertsch“, „SCUD“ und anderen Raketenwerfersystemen, getroffen. Bei diesen grausamen Angriffen wurden 26 Zivilisten, darunter 6 Kinder, getötet und 142 weitere verletzt.

Der Memorialkomplex wurde genau an der Stelle errichtet, an der einer dieser Angriffe stattfand – auf dem Gelände von Wohngebäuden – und umfasst eine Fläche von 4 Hektar. Das Denkmal, das sich durch eine originale architektonische Gestaltung auszeichnet, symbolisiert mit seiner spiralartigen Form das Loch (Krater), das die Raketen auf dem Boden hinterlassen haben. Auf dem offenen Platz des Komplexes wurden die Trümmer zerstörter Gebäude als spezielle Installation bewahrt.

Das zweigeschossige Gebäude in Halbmondform hat eine Gesamtfläche von 2400 Quadratmetern. Im ersten Stock befindet sich eine Museums-Ausstellung, im zweiten Stock ein multifunktionaler Saal, der für Seminare, Schulungen und andere Veranstaltungen genutzt wird.

Das Museum umfasst Hallen zu den Themen „Beginn des 20. Jahrhunderts“, „Deportationen und Zwangsmigration“, „Völkermord und Massaker“, „Waffenstillstand und Vaterländischer Krieg“, „Vermisste, Massengräber, Landminen-Terror“ sowie „In eine leuchtende Zukunft“.

Die Ausstellung bietet den Besuchern zunächst historische Fakten zu den Tragödien des frühen 20. Jahrhunderts, einschließlich des Marsch-Völkermords von 1918. Es wird auch die massive Deportation unserer Landsleute aus Westaserbaidschan zwischen 1948 und 1953 thematisiert. In einem interaktiven Bereich können Archivmaterialien, historische Dokumente und Beispiele zerstörter kultureller Erbschaft besichtigt werden.

In den nächsten Abschnitten wird über die ethnischen Säuberungen von 1987–1994, die Völkermorde an der Zivilbevölkerung und die systematischen Massaker informiert. Ein eigener Bereich des Museums ist dem gezielten Angriff auf Zivilisten während der Waffenstillstandsjahre, des Vaterländischen Kriegs und der Zeit danach gewidmet.

Der letzte Abschnitt der Ausstellung würdigt den Widerstand und den Siegeswillen des aserbaidschanischen Volkes trotz jahrzehntelanger Ungerechtigkeit.

Dieses Denkmal ist nicht nur ein Mahnmal, sondern auch ein Aufruf an die internationale Gemeinschaft. Die armenischen Raketenangriffe auf unsere Zivilbevölkerung verletzten nicht nur die Genfer Konventionen, sondern auch die grundlegendsten moralischen Werte der Menschheit. Aserbaidschan hingegen hielt sich während des Krieges an die Anforderungen des internationalen Rechts und griff nur legitime militärische Ziele an, holte sich seine Rache auf dem Schlachtfeld.

Anschließend traf Präsident Ilham Aliyev im Ganja Memorialkomplex Nilay Aliyeva, die bei armenischen Raketenangriffen beide Eltern verloren hatte, sowie ihren Großvater Zahid Babazade.

X X X

Der Ganja Memorialkomplex wird auch ein lebendiges Gedächtnis für kommende Generationen über unsere Geschichte sein. Diese ehrenvolle Geschichte wurde vom aserbaidschanischen Volk unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev, dem Siegreichen Oberbefehlshaber, fortgeschrieben, der die Politik des Nationalleaders Heydar Aliyev erfolgreich weiterführt.

Möge Gott unseren Märtyrern barmherzig sein!