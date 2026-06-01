Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung des 31. Baku Energy Forum teil VIDEO

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nimmt an der offiziellen Eröffnungszeremonie des 31. Baku Energy Forum sowie der 31. Internationalen Kaspischen Öl- und Gasausstellung „Caspian Oil and Gas“ und der 14. Kaspischen Internationalen Ausstellung für saubere Energie „Caspian Power“ teil. Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Baku Energy Week im Baku Expo Center statt.

Präsident Ilham Aliyev hielt bei der Eröffnungszeremonie eine Rede.