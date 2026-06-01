Präsident Ilham Aliyev nimmt an offizieller Eröffnung der Baku-Energieforums teil AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Am 1. Juni hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im Baku Expo Center an der offiziellen Eröffnungszeremonie der im Rahmen der Baku-Energiewoche stattfindenden internationalen Ausstellungen teilgenommen.

Dabei wurden die 31. Internationale Kaspische Öl- und Gasausstellung „Caspian Oil and Gas“, die 14. Internationale Kaspische Ausstellung für saubere Energie „Caspian Power“ sowie das 31. Baku-Energieforum eröffnet.

Der Staatschef hielt bei der Veranstaltung eine Rede.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Guten Morgen, meine Damen und Herren.

Ich begrüße alle Teilnehmer der Baku-Energiewoche und wünsche dieser großen Veranstaltung viel Erfolg.

Wie bereits erwähnt, hat die Kaspische Öl- und Gasausstellung den Grundstein für die Entwicklung des Energiesektors im modernen Aserbaidschan gelegt. Im Laufe der Zeit hat sie sich verändert, an Umfang gewonnen und wird heute als „Baku-Energiewoche“ bezeichnet, die durch zahlreiche Veranstaltungen und viele bedeutende Zusammenkünfte in Erinnerung bleibt. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass das Abkommen „Schah-Denis“ für eines der weltweit größten Gasfelder genau vor 30 Jahren, im Juni 1996, unterzeichnet wurde. Damit wurde ein neues Kapitel in der modernen Gasförderung Aserbaidschans aufgeschlagen, das zur Energiesicherheit einer wachsenden Zahl von Ländern beiträgt. Die Bedeutung dieser Veranstaltung spiegelt sich auch im höflichen Schreiben des US-Präsidenten Donald Trump wider.

Dies zeigt erneut, dass die „Baku-Energiewoche“ tatsächlich eines der führenden Ereignisse auf der globalen Energieszene ist. Ich danke Präsident Trump herzlich für sein höfliches Schreiben und spreche auch dem türkischen Präsidenten Erdogan sowie dem Der britischen Premier Starmer meinen Dank für ihre an die Veranstaltung gerichteten Schreiben aus.

Dem Präsidenten Trump gebührt zudem ein weiterer Dank dafür, dass er die Energiefrage wieder in geordnete Bahnen gebracht hat. Wir alle wissen, dass über viele Jahre Länder und Unternehmen, die sich mit der Förderung von Öl und Gas beschäftigten, stigmatisiert und teilweise zur Zielscheibe von Kritik gemacht wurden und ohne Grundlage unter Druck gerieten.

Präsident Trump hat diesen Trend verändert, und das ist wirklich eine hervorragende Entwicklung, denn wir alle wissen, dass sogar einige große Ölunternehmen ihre Namen geändert haben, um sich dem sogenannten modernen Trend anzupassen. Doch die Realität ist völlig anders. Die Welt kann nicht ohne fossile Energieträger leben. Wir alle wollen ein besseres Klima und den Schutz des Planeten. Aber heute müssen wir pragmatisch sein, Energiesicherheit gewährleisten und gleichzeitig in erneuerbare Energien investieren, um unsere Zukunft zu planen. Ich denke, das ist der richtige Weg nach vorne.

Kurz gesagt, ich glaube, dass die aktuellen Entwicklungen auf der globalen Energieszene durch die weise und pragmatische Politik des Präsidenten der Vereinigten Staaten entstanden sind. Wir sind ihm erneut dankbar. Länder sollten nicht für das Vorhandensein von Öl und Gas verurteilt werden, denn Öl und Gas sind wie jede andere Ware. Jedes Land nutzt das, was sich in seinem Boden oder auf seinem Meeresgrund befindet, für seine eigene Entwicklung. So war es auch zu Beginn der Unabhängigkeit Aserbaidschans. Öl und Gas waren für uns der einzige Weg, als unabhängiges Land zu bestehen. Daher sollten Länder nicht danach beurteilt werden, ob sie über Öl verfügen oder nicht, sondern danach, wie sie ihre Einnahmen nutzen. Entscheidend ist, wie sie die Erlöse aus der Energieproduktion in die Entwicklung ihres Landes, in bessere Lebensbedingungen für ihre Bevölkerung und in eine grüne Agenda investieren. Ich denke, Aserbaidschan ist ein sehr klares Beispiel dafür. All dies zeigt, dass man Erfolg hat, wenn man sein Land für internationale Investitionen öffnet und eine kluge Politik auf der Grundlage nationaler Interessen verfolgt.

Ich begrüße alle Teilnehmer und Organisatoren und danke für die Organisation dieser Veranstaltung.

Wie bereits erwähnt, begann die Energieentwicklung Aserbaidschans im Jahr 1994. Wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, sehen wir, dass Aserbaidschan damals in einer sehr schwierigen Lage war. Das Land war wirtschaftlich stark instabil und politisch unsicher. Rund 20 Prozent seines Territoriums standen unter der Besatzung Armeniens. Es gab etwa eine Million Flüchtlinge, was möglicherweise eine der höchsten Flüchtlingszahlen pro Kopf weltweit war. Wir verfügten über keine finanziellen Mittel. Wir importierten Elektrizität und sogar Erdgas. Die Armut lag bei über 50 Prozent, und die Arbeitslosigkeit war weit verbreitet.

Der einzige Weg für uns, als unabhängiger Staat zu bestehen und voranzukommen, war die Nutzung unserer natürlichen Ressourcen. Aserbaidschan war das erste Land, das die Ressourcen des Kaspischen Meeres internationalen Ölgesellschaften öffnete. Seitdem hat sich vieles ereignet.

Wenn wir heute auf Aserbaidschan blicken, sehen wir diese Transformation: wie wir unsere Ressourcen genutzt und in soziale Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und den Energiesektor reinvestiert haben. Dies kann als Beispiel dienen, wie Länder sich entwickeln sollten, insbesondere solche, die mit ähnlichen Problemen wie in den frühen 1990er Jahren konfrontiert sind.

Heute ist die wirtschaftliche Lage Aserbaidschans sehr positiv. Unsere Ratings bei führenden internationalen Ratingagenturen steigen von Jahr zu Jahr. Wir verfügen inzwischen über ein Investment-Grade-Rating. Die Armutsquote ist auf 5 Prozent gesunken, und die Arbeitslosigkeit liegt etwa auf demselben Niveau. Wir konnten unsere Auslandsverschuldung erheblich reduzieren. Anfangs mussten wir Kredite aufnehmen, später jedoch änderten wir unsere Strategie und begannen, Schulden zu reduzieren und zurückzuzahlen, um unabhängig von internationalen Finanzinstitutionen zu werden. Heute gehört unsere Auslandsverschuldung zu den niedrigsten weltweit und liegt bei etwa 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Unsere Reserven haben wir im Staatsölfonds und in der Zentralbank angesammelt. Dadurch übersteigen unsere Reserven die Auslandsschulden um mehr als das 18-Fache. All dies wurde durch den richtigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ermöglicht. Wir haben eine Situation geschaffen, in der sowohl Investoren als auch das Gastland profitieren. Wir haben eine sehr pragmatische Politik verfolgt, die auf nationalen Interessen basiert, und haben uns nicht von denen beeinflussen lassen, die uns Ratschläge erteilen wollten, die nicht in unserem Interesse waren.

Wir haben eine starke Armee aufgebaut, die unser seit fast 30 Jahren besetztes Land befreit hat. Wir haben Armenien in nur 44 Tagen vollständig besiegt und zur Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde gezwungen. Natürlich geht es im Kriegssieg nicht nur um Geld oder Waffen, sondern um den Kampfgeist. Dennoch muss man anerkennen: Ohne finanzielle Mittel hätten wir diese Armee nicht aufbauen können, und wahrscheinlich wären unsere Gebiete heute noch besetzt.

Die Entwicklung Aserbaidschans – sozial, wirtschaftlich, militärisch und außenpolitisch – zeigt deutlich, dass der richtige Umgang mit natürlichen Ressourcen große Chancen eröffnet.

Energiesicherheit ist heute besonders wichtig, insbesondere angesichts der Krise im Nahen Osten, die die Energiesicherheit vieler Länder beeinträchtigt hat. Wir haben viele Jahre daran gearbeitet und große Investitionen getätigt. Wir haben große Infrastrukturprojekte gestartet, darunter die Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline, die das Kaspische Meer mit dem Mittelmeer verbindet, sowie die Baku–Supsa-Pipeline, die das Kaspische Meer mit dem Schwarzen Meer verbindet. Ebenso gehören die Transanatolische (TANAP) und Transadriatische (TAP) Pipeline zum Südlichen Gaskorridor – eines der ambitioniertesten Energieinfrastrukturprojekte mit einer Gesamtlänge von 3.500 Kilometern.

Heute versorgt dieses Projekt eine wachsende Zahl von Ländern mit Energie. Wir danken unseren Partnerstaaten und Unternehmen, die uns dabei begleitet haben.

Es ist heute schwer vorstellbar, wie der europäische Energiemarkt ohne den Südlichen Gaskorridor aussehen würde. Wie bereits erwähnt, liefern wir Gas an 16 Länder, davon 10 EU-Mitgliedstaaten, und diese Zahl wird weiter steigen. Auch im Bereich der Pipelines gehören wir weltweit zu den führenden Ländern.

Wir werden unsere Gaslieferungen weiter erhöhen. Mehrere Projekte werden heute vorgestellt, insbesondere die Tiefgasprojekte im Feld „Azeri-Chirag-Gunashli“ sowie die Felder Abscheron und andere. Dadurch wird unser Beitrag zur globalen Energiesicherheit weiter steigen.

Eine richtige Energiepolitik hat es uns auch ermöglicht, im Ausland zu investieren. Vor 30 Jahren waren wir auf Investoren angewiesen, heute investieren wir selbst im Ausland. Das staatliche Ölunternehmen SOCAR investiert im Nahen Osten, in Afrika und in Zentralasien, und diese geografische Reichweite wird weiter wachsen.

Wir bieten wichtige Transitmöglichkeiten für unsere Partner an der östlichen Küste des Kaspischen Meeres. Rohöl aus Zentralasien wird über Aserbaidschan auf internationale Märkte gebracht. Ich hoffe, dass wir bald auch im Bereich Erdgas dasselbe sagen können.

Wir haben eine stark diversifizierte Infrastruktur in der Raffinerieindustrie aufgebaut. Die Raffineriekapazität von SOCAR beträgt heute über 30 Millionen Tonnen. Durch die Übernahme von „Italiana Petroli“ ist unsere Kapazität im Mittelmeerraum von 13 auf 23 Millionen Tonnen gestiegen. Damit liefern wir nicht nur Öl und Gas, sondern auch raffinierte Produkte.

Darüber hinaus verfügen wir über Exportmöglichkeiten in den Bereichen Strom, Petrochemie und erneuerbare Energien. Dies ist eine unserer Prioritäten. Länder sollten nicht nach ihren Öl- und Gasreserven beurteilt werden, sondern danach, wie sie diese Einnahmen nutzen und in erneuerbare Energien investieren.

Unsere bestehenden Gasreserven reichen aus, um sowohl den Bedarf unseres Landes als auch unserer Partner für mindestens die nächsten 100 Jahre zu decken. Dennoch investieren wir verantwortungsvoll in erneuerbare Energien. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir attraktive Investitionsbedingungen, ähnlich wie in den 1990er Jahren für Ölunternehmen.

Mehrere Projekte befinden sich bereits in der Betriebsphase. Bis Ende nächsten Jahres wird unsere Solar- und Windkapazität 2 Gigawatt erreichen, bis 2032 rund 8 Gigawatt. Zusätzlich haben wir über 300 Megawatt Wasserkraftkapazität in Garabagh und Ost-Sangesur bereits in Betrieb genommen.

Wir arbeiten auch an Energiekabelprojekten mit unseren Partnern. Das Unterwasserkabel durchs Schwarze Meer, das Aserbaidschan über Georgien, das Schwarze Meer und Rumänien mit weiteren Ländern verbinden soll, steht kurz vor dem Abschluss der Machbarkeitsstudie. Auch das Landstromkabelprojekt Aserbaidschan–Georgien–Türkei–Bulgarien wird derzeit umgesetzt.

Mit unseren zentralasiatischen Partnern arbeiten wir zudem an einem grünen Energiekabel vom östlichen Kaspischen Meer nach Aserbaidschan.

Dies zeigt die Entstehung eines großen Kooperationsraums über eine weite geografische Region hinweg, der nicht nur den Transport betrifft. Auch im Verkehrssektor können wir stolz auf unsere Erfolge sein. Durch Investitionen in Eisenbahn- und Straßeninfrastruktur haben wir neue Korridore geschaffen und Kontinente miteinander verbunden.

Der Ost-West-Korridor funktioniert erfolgreich. Der Sangesur-Korridor, der einen weiteren Zweig des Ost-West-Korridors bilden wird, wird definitiv gebaut werden – auf der Grundlage des Dokuments, das am 8. August 2025 im Weißen Haus vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem Premierminister Armeniens und mir unterzeichnet wurde.

All diese Errungenschaften wurden durch intensive Diplomatie ermöglicht. Aserbaidschan ist ein Binnenstaat ohne Zugang zum offenen Meer. Daher müssen wir unsere Energieressourcen über andere Länder exportieren. Dafür braucht man gute Beziehungen nicht nur zu Nachbarn, sondern auch zu den Nachbarn der Nachbarn – und genau das ist uns gelungen.

Heute wird aserbaidschanisches Gas über den Südlichen Gaskorridor und seine erweiterten Routen in 16 Länder geliefert. Wir haben mit allen diesen Ländern verhandelt, Abkommen geschlossen und Differenzen gelöst.

So ist ein umfassendes regionales Kooperationsnetzwerk entstanden, in dem Aserbaidschan eine führende Rolle spielt. Dies basiert auf unseren Ressourcen, unserer Initiative und unseren Investitionen.

Ich bin überzeugt, dass die Baku-Energiewoche auch diesmal erfolgreich sein wird. Die Ergebnisse werden wir gleich sehen, und ich bin mir sicher, dass die Gespräche, Kontakte und neuen Ideen für uns alle nützlich sein werden.

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Teilnahme und wünsche der Baku-Energiewoche viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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Anschließend hielt Caleb Orr, US-Assistent des Außenministers für Wirtschafts-, Energie- und Unternehmensangelegenheiten eine Rede und sagte:

-Vielen Dank, Präsident Aliyev. Vielen Dank für Ihre Ausführungen zur Führungsrolle von Präsident Trump auf den globalen Energiemärkten, die sehr treffend und weitsichtig waren.

Ich übermittle Grüße von Präsident Trump und Außenminister Marco Rubio und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung in dieser Woche.

Herr Präsident, Minister Schahbazov, Minister Jabbarov, Herr Najaf, verehrte Minister und geschätzte Gäste,

Es ist mir eine Ehre, heute hier bei Ihnen zu sein. Ich freue mich sehr, an der 31. Ausgabe der Baku-Energiewoche teilzunehmen.

Seit über drei Jahrzehnten pflegen die Vereinigten Staaten und die Republik Aserbaidschan eine langjährige Partnerschaft. Aserbaidschan ist ein verlässlicher Partner bei der Stärkung der Energiesicherheit in der Region und darüber hinaus. Aserbaidschan ist die Geburtsstätte der modernen Erdölindustrie, und der „Vertrag des Jahrhunderts“, der vor über 30 Jahren unterzeichnet wurde, hat die Geografie der globalen Öl- und Gasmärkte für mindestens eine Generation neu gestaltet.

Im Rahmen unserer neuen Charta der strategischen Partnerschaft, die im Februar hier in Baku von Vizepräsident Vance und Präsident Aliyev unterzeichnet wurde, sehen die Vereinigten Staaten einer weiteren Zusammenarbeit mit Aserbaidschan bei der Entwicklung zuverlässiger Energiequellen entgegen, die die Weltwirtschaft antreiben können.

Ich möchte nun einige Worte von Präsident Donald J. Trump weitergeben.

„Seine Exzellenz Herr Ilham Aliyev, Präsident der Republik Aserbaidschan

Sehr geehrter Herr Präsident,

ich gratuliere Ihnen und dem aserbaidschanischen Volk zur Ausrichtung der 31. Baku-Energiewoche. Diese Leistung ist ein Beweis für Aserbaidschans Führungsrolle im Bereich der Energiesicherheit.

Unsere Länder haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit im Kohlenwasserstoffsektor und teilen das Engagement für bezahlbare und reichlich verfügbare Energie. Die Vereinigten Staaten haben die Öl- und Gasindustrie Aserbaidschans stets stark unterstützt, und ich bin überzeugt, dass unsere grundlegende Partnerschaft für die globale Energiesicherheit in den kommenden Jahren noch wichtiger werden wird.

Wir haben einen Weg in die Zukunft aufgezeigt, als wir uns im Weißen Haus trafen und einen dauerhaften Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan erreicht haben. Wie Sie wissen, ist die regionale Energieintegration ein zentraler Bestandteil des historischen Friedensgipfels vom 8. August. Meine Regierung freut sich auf produktive Gespräche zu diesem Thema im Juni.

Gemeinsam werden wir Frieden fördern, Wohlstand stärken und eine sicherere Zukunft für Ihre Region und die Welt schaffen. Nochmals Glückwunsch zum Erfolg der Baku-Energiewoche.

Mit freundlichen Grüßen

Donald Trump.“

Caleb Orr: Vielen Dank nochmals, Herr Präsident und verehrte Gäste. Ich freue mich auf die Veranstaltungen dieser Woche.

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Anschließend verlas Alparslan Bayraktar, Minister für Energie und natürliche Ressourcen der Republik Türkei, einen an die Baku-Energiewoche gerichteten Brief von Präsident Recep Tayyip Erdoğan:

„Sehr geehrte Teilnehmer, verehrte Gäste,

ich grüße Sie alle mit meinen herzlichen Grüßen und aufrichtiger Zuneigung.

Ich freue mich sehr, dieses angesehene Forum, das seit mehr als 30 Jahren globale Energieakteure, Investoren und Unternehmen zusammenbringt, wenn auch nur auf diesem Wege, anzusprechen.

Die Entwicklungen in unserer Region zeigen erneut, wie fundiert die Schritte sind, die wir gemeinsam mit Aserbaidschan im Energiebereich unternommen haben. Wir setzen gemeinsam mit Aserbaidschan zahlreiche Großprojekte, die einst als Träume für unsere Region galten, erfolgreich um. Projekte wie die Baku–Tiflis–Ceyhan-, Baku–Tiflis–Erzurum- und TANAP-Pipelines gehören weiterhin zu den Initiativen, die wir gemeinsam mit Aserbaidschan begonnen und mit den Beiträgen eines weiteren befreundeten Landes, Georgien, abgeschlossen haben.

Durch unsere Partnerschaften in Azeri–Chirag–Gunashli und Schah Denis vertieft sich unsere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan weiter. Unsere neue Partnerschaft im Projekt Schafag-Asiman ist ein weiterer Beweis dafür, dass diese Zusammenarbeit ohne Verlangsamung voranschreitet. Die im vergangenen Jahr in Betrieb genommene Igdir–Nachitschewan-Pipeline hat die Energiesicherheit der Region Nachitschewan gestärkt und gefestigt.

Die Stromverbindungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan behalten für uns weiterhin strategische Bedeutung. Wir hoffen, dass die Umsetzung des Projekts für grüne Stromübertragung und -handel zwischen der Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Bulgarien zur Energiesicherheit unserer gesamten Region beitragen wird.

Ebenso hat die im vergangenen August durch eine gemeinsame Initiative von der Türkei und Aserbaidschan begonnene Gasversorgung Syriens einen unbestreitbaren Beitrag zur Entwicklung dieses Landes und zur regionalen Sicherheit geleistet. Es bestehen große Möglichkeiten, die Zusammenarbeit beim Export von turkmenischem Gas über Aserbaidschan und die Türkei weiter zu vertiefen. Wir beobachten zudem die zunehmende Nutzung der Baku–Tiflis–Ceyhan-Pipeline für den Transport kasachischer Rohstoffe auf westliche Märkte.

Sehr geehrte Teilnehmer, als Türkei verfolgen wir eine Vision, die darauf abzielt, in allen Dimensionen der Energie, einschließlich erneuerbarer und grüner Energie, wirksam zu sein und gleichzeitig Effizienz und Umweltfreundlichkeit zu priorisieren. Wir werden unsere Entschlossenheit stärken, eines der führenden und vorbildlichen Länder im globalen Klimaschutz zu sein, durch den COP31-Gipfel, den wir vom 9. bis 20. November dieses Jahres in Antalya ausrichten werden.

Mit diesen Gedanken hoffe ich, dass die Baku-Energiewoche positive Ergebnisse für unsere Länder und unsere Region bringt. Ich danke allen, die zur Organisation dieser Veranstaltung beigetragen haben, und übermittle meine herzlichen Grüße an meinen geschätzten Bruder, Präsident Herrn Aliyev, sowie an alle Teilnehmer.

Recep Tayyip Erdogan

Präsident der Republik Türkei.“

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Bei der Veranstaltung sagte David Reed, Handelskommissar des Vereinigten Königreichs für Osteuropa und Zentralasien:

-Eure Exzellenz, Präsident Ilham Aliyev,

Exzellenzen, verehrte Minister und geschätzte Gäste,

es ist mir eine Freude, das Vereinigte Königreich beim 31. Baku-Energieforum zu vertreten. Es ist mein erster Besuch in Baku in meiner Funktion als Handelskommissar Seiner Majestät für Osteuropa und Zentralasien.

Ich übermittle Ihnen ein Schreiben von Premierminister Keir Starmer.

„Sehr geehrter Präsident Aliyev,

mit Freude übermittle ich allen Teilnehmern der Baku-Energiewoche 2026 meine herzlichen Grüße. In einer Zeit globaler Unsicherheit bleibt Aserbaidschan ein wichtiger Partner bei der Stärkung von Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit.

Als ich vor 18 Monaten nach Baku reiste, um an der COP29 teilzunehmen, war ich beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der Aserbaidschan den Übergang zu neuen Energieformen angeht. Seitdem sind aus Plänen konkrete Maßnahmen geworden – mit einer beschleunigten Produktion erneuerbarer Energien und ehrgeizigen Lösungen für den Transport grüner Energie über Land- und Seewege. Ihr Land hat eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Energieversorgungssicherheit der Ukraine angesichts der anhaltenden und rechtswidrigen Angriffe Russlands auf deren Energieinfrastruktur gespielt. Ihr Land hat europäischen Staaten geholfen, ihre Energiesicherheit durch eine größere Diversifizierung der Lieferketten zu erhöhen. Darüber hinaus hat Ihr Land im vergangenen Jahr mit Energieexporten nach Armenien begonnen und damit sein Engagement für einen dauerhaften Frieden unterstrichen.

Während wir auf unsere gemeinsamen Klimaziele hinarbeiten, bleibt das Vereinigte Königreich entschlossen, gemeinsam mit Aserbaidschan die globale Energiewende zu beschleunigen. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Pläne meiner Regierung zur Stärkung unserer Widerstandsfähigkeit und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050. Unsere langjährige Energiepartnerschaft, die maßgeblich von der britischen Industrie getragen wird, bleibt ein Grundpfeiler unserer bilateralen Beziehungen und ein Motor für Wachstum in beiden Ländern. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen im Bereich erneuerbarer Energien und sauberer Technologien können wir die Innovationen vorantreiben, die erforderlich sind, um Klimaneutralität zu erreichen und eine wohlhabende sowie nachhaltige Zukunft zu sichern.

Ich würdige Ihre Führungsrolle bei dieser Initiative und wünsche Ihnen sowie allen Teilnehmern eine äußerst produktive und erfolgreiche Veranstaltung.

Mit den besten Wünschen

Keir Starmer

Premierminister des Vereinigten Königreichs.“

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Die Veranstaltung wurde mit weiteren Redebeiträgen fortgesetzt.

Anschließend fand eine Zeremonie anlässlich des Beginns der Förderung des ersten nicht assoziierten Erdgases aus dem Feldblock „Azeri-Chirag-Gunashli“ statt.

Danach wurden mehrere Dokumente unterzeichnet.

Präsident Ilham Aliyev trug sich in das Gästebuch der Ausstellung ein.

Im Anschluss besichtigte das Staatsoberhaupt die Ausstellungen.