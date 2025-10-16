Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in unserem Land entgegen VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm am 16. Oktober das Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in Aserbaidschana, Marijana Kujundžić, entgegen.

Marijana Kujundžić überreichte Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben.

Der Staatschef erinnerte an seine Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Tirana und Kopenhagen. Dabei wies er darauf hin, dass während dieser Treffen die Perspektiven der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit eingehend erörtert wurden. Präsident Ilham Aliyev hob die jüngste Dynamik in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union hervor und erwähnte, dass innerhalb eines Jahres drei Kommissare der EU Aserbaidschan besucht hätten.

Marijana Kujundžić übermittelte ihre Glückwünsche zu den Fortschritten im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien, die unter der Schirmherrschaft des damaligen US-Präsidenten Donald Trump in Washington erzielt wurden. Die neue Leiterin der EU-Vertretung in Aserbaidschan erklärte, dass Aserbaidschan eine aktive regionale Diplomatie betreibe, und betonte, dass die letzten Auslandsreisen von Präsident Ilham Aliyev sowie seine Teilnahme an internationalen Gipfeltreffen ein deutliches Beispiel dafür seien.

Sie äußerte, dass es günstige Möglichkeiten für eine weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union gebe. Sie sprach erfolgreiche Kooperationen in den Bereichen Energie und Transport an und stellte fest, dass die EU die Projekte zur Schaffung regionaler Verkehrsverbindungen aktiv unterstütze.

Marijana Kujundžić erklärte, dass die EU ihre Unterstützung für Aserbaidschan im Bereich der Minenräumung weiterhin fortsetzen werde.

Während des Treffens fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union statt.