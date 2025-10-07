Präsident Ilham Aliyev: OTS hat sich heute zu einem der bedeutenden geopolitischen Zentren entwickelt

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Die Organisation der Turkstaaten (OTS) hat sich heute von einer reinen Kooperationsplattform zu einem der bedeutenden geopolitischen Zentren entwickelt“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seiner Rede bei dem 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten.

Das Staatsoberhaupt äußerte sich zufrieden über das steigende Ansehen der Organisation auf internationaler Bühne und sagte: „Unsere gemeinsamen historischen und ethnischen Wurzeln sowie gemeinsame nationale und geistige Werte verbinden uns wie eine Familie.“