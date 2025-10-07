Präsident Ilham Aliyev: Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Südkaukasus in Friedensregion verwandeln

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Die Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien vor zwei Monaten im Weißen Haus in Washington wird den Südkaukasus in eine Region des Friedens verwandeln“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass nach dem gemeinsamen Aufruf zur Auflösung der Minsk-Gruppe der OSZE und der damit verbundenen Strukturen beim Washingtoner Gipfel die Entscheidung der OSZE vom 1. September auch die letzten Überreste des früheren Konflikts beendet habe.