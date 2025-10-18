Präsident Ilham Aliyev: Politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan zeichnen sich durch gegenseitiges Vertrauen aus

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

„Die politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan zeichnen sich heute durch ein hohes Maß an Stärke und gegenseitigem Vertrauen aus“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Kazinform.

„In den vergangenen Jahrzehnten haben wir auf der Grundlage unserer historischen Bande der Brüderlichkeit, Freundschaft und gegenseitigen Unterstützung sowie auf dem soliden Fundament unserer gemeinsamen turkischen Identität, ähnlicher kultureller Traditionen und spiritueller Werte unserer Völker echte strategische und partnerschaftliche Allianzen aufgebaut“, betonte das Staatsoberhaupt.