Präsident Ilham Aliyev: Reinhaltung der Sprache der aserbaidschanischen Sprache sollte Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein

Baku, 3. November, AZERTAC

„Die Reinhaltung der aserbaidschanischen Sprache sollte Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz zum 80-jährigen Bestehen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

„Der Staat, Wissenschaftler, Linguisten, Schriftsteller, Dichter, Journalisten und Politiker müssen diesem Thema große Aufmerksamkeit schenken“, betonte der Präsident.