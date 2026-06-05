Präsident Ilham Aliyev: Saubere Umwelt und Ziel des „grünen Wachstums“ als eine von fünf zentralen nationalen Prioritäten festgelegt

Baku, 5. Juni, AZERTAC

„Das Ziel einer sauberen Umwelt und eines Landes des grünen Wachstums“ wurde als eine der fünf zentralen nationalen Prioritäten für die sozioökonomische Entwicklung Aserbaidschans bis 2030 festgelegt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Botschaft an die Teilnehmer der in Baku in Partnerschaft mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) veranstalteten Veranstaltung anlässlich des Weltumwelttages (WED).

„Im Einklang mit dieser Priorität werden gezielte Maßnahmen ergriffen, um Grünflächen und Waldgebiete auszubauen, die effiziente Nutzung von Wasserressourcen und nachhaltigen Energiequellen sicherzustellen sowie eine moderne Infrastruktur für die Abfallwirtschaft zu schaffen“, fügte der Präsident hinzu.