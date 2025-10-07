Präsident Ilham Aliyev schlägt gemeinsame Militärübung der OTS-Mitgliedstaaten in Aserbaidschan im Jahr 2026 vor

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, schlug in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) vor, im Jahr 2026 eine gemeinsame Militärübung der OTS-Mitgliedstaaten in Aserbaidschan durchzuführen.

Das Staatsoberhaupt erklärte: „Angesichts der engen Zusammenarbeit unserer Länder in den Bereichen Militär, Verteidigung und Sicherheit schlagen wir vor, im Jahr 2026 eine gemeinsame Militärübung der Mitgliedstaaten der Organisation der Turkstaaten in Aserbaidschan abzuhalten.“