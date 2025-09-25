Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

New York, 25. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hielt in New York eine Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Meine Damen und Herren,

Viele Jahre lang habe ich Rednerpult über die Tragödien von Aggression, Besetzung und Ungerechtigkeit gesprochen, die Aserbaidschan erlebt hat. Heute spreche ich über unseren langen Weg zum Sieg und zum Frieden, über eine neue Ära in der Geschichte Aserbaidschans, darüber, wie wir die Besetzung durch einen Befreiungskrieg beendet haben und wie wir den Frieden auf politischem Wege erreicht haben.

Fast drei Jahrzehnte lang blieb fast zwanzig Prozent des souveränen Territoriums Aserbaidschans unter militärischer Besetzung durch Armenien. Eine Million Aserbaidschaner wurden infolge einer Politik der ethnischen Säuberung und Kriegsverbrechen Armeniens aus ihren Häusern vertrieben. Ihre grundlegenden Menschenrechte wurden massiv verletzt. Vier Resolutionen des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 1993 forderten den sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Abzug der armenischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten. Leider wurden diese Resolutionen nie umgesetzt. Armenien ignorierte sie bewusst, da die internationale Gemeinschaft keine Sanktionen verhängte.

Die 1992 zur Lösung des Konflikts gegründete Minsk-Gruppe der OSZE konnte ihre Mission nicht erfüllen. Statt die Normen und Prinzipien des Völkerrechts durchzusetzen, bemühten sich ihre Ko-Vorsitzenden, den Status quo aufrechtzuerhalten und den Konflikt einzufrieren.

Im Jahr 2020, nach fast 30 Jahren erfolgloser Verhandlungen, sah sich Aserbaidschan gezwungen, sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta auszuüben. Während des Krieges beschoss Armenien unsere Städte und Gemeinden, setzte ballistische Raketen und Streumunition ein und tötete mehr als hundert unschuldige Zivilisten. Aserbaidschan führte den Krieg strikt unter Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Wir schützten die Zivilbevölkerung und vermieden Angriffe auf nicht-militärische Infrastruktur. Im 44-tägigen Vaterländischen Krieg befreiten unsere Streitkräfte die besetzten Gebiete und stellten die territoriale Integrität Aserbaidschans gemäß dem Völkerrecht und den entsprechenden UN-Sicherheitsratsresolutionen wieder her.

Der 10. November 2020 markierte die Kapitulation Armeniens und die Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans nach fast 30 Jahren Besetzung.

Unmittelbar nach unserem siegreichen Krieg erklärte Aserbaidschan seine Bereitschaft, eine neue Seite in den Beziehungen zu Armenien aufzuschlagen, basierend auf gegenseitiger Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität. Wir schlugen fünf grundlegende Prinzipien vor, die im Völkerrecht verankert sind. Wir unterbreiteten den Vorschlag für einen Friedensvertrag. Dann begannen Verhandlungen über den Vertragsentwurf, die von Oktober 2022 bis Sommer 2025 dauerten. Trotz mehrerer Versuche, den Prozess zu stören, erzielten die Verhandlungen positive Ergebnisse, da sie streng bilateral und ohne äußere Einmischung geführt wurden.

Am 8. August dieses Jahres unterzeichneten die Außenminister Aserbaidschans und Armeniens in Washington im Weißen Haus, in Anwesenheit der Präsidenten der USA, Aserbaidschans und des Premierministers Armeniens, den Text des Friedensabkommens. Am selben Tag unterzeichneten der Präsident Aserbaidschans und der Premierminister Armeniens die Gemeinsame Erklärung. Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump unterzeichnete ebenfalls als Zeuge. Außerdem appellierten Aserbaidschan und Armenien gemeinsam für die Schließung der OSZE-Minsk-Gruppe und der damit verbundenen Strukturen, da diese ein überholter Mechanismus seien, der für den Friedensprozess nicht mehr relevant ist. Dementsprechend beschloss die OSZE am 1. September die endgültige Auflösung dieser Strukturen.

Regionale Vernetzung steht im Mittelpunkt unserer Vision für einen dauerhaften Frieden. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Washingtoner Gipfels ist die „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ (TRIPP), die einen ungehinderten Zugang durch den Sangesur-Korridor sicherstellt und die regionale Vernetzung fördert.

Der jüngste Gipfel in Washington signalisiert auch eine neue Phase in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA. Gemeinsam mit Präsident Donald Trump unterzeichneten wir ein Memorandum of Understanding zwischen unseren Regierungen zur Einrichtung einer Strategischen Arbeitsgruppe, die eine Charta für die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den USA ausarbeiten wird. Dies eröffnet neue Perspektiven für Partnerschaften in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, regionaler Vernetzung, Verteidigung, Sicherheit und anderen Feldern.

Der Verzicht von Präsident Trump auf die 1992 gegen Aserbaidschan verhängten Sanktionen in Form von Abschnitt 907 des Freedom Support Act ist ebenfalls ein historischer Schritt. Die dauerhafte Aufhebung von Abschnitt 907 durch den US-Kongress würde eine Ära der Doppelstandards beenden und das Vertrauen und die Zusammenarbeit stärken, während Aserbaidschan zur globalen Sicherheit und Stabilität beiträgt.

Insgesamt haben die während meines Besuchs in den USA im August erzielten Vereinbarungen historische Bedeutung.

Ich möchte Präsident Donald Trump meinen Dank aussprechen, dass er ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den USA und Aserbaidschan aufgeschlagen hat, dass er die strategische Partnerschaft auf ein neues Niveau gehoben hat und den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien unterstützt.

Unmittelbar nach dem Sieg im Patriotischen Krieg 2020 begann Aserbaidschan ein groß angelegtes Wiederaufbauprogramm in den befreiten Gebieten. Während der Besetzung zerstörte Armenien hunderte aserbaidschanische Städte und Dörfer, ruinierte gezielt 65 Moscheen. Das war die Politik Armeniens, das fast 30 Jahre lang von Kriegsverbrechern regiert wurde. Wir bauen die zerstörten Dörfer und Städte wieder auf. Im Rahmen des Programms „Große Rückkehr“ leben, arbeiten und lernen bereits mehr als 50.000 Menschen in den befreiten Gebieten.

Eine der größten humanitären Herausforderungen nach dem Konflikt ist die Kontamination durch Landminen aus der Zeit der armenischen Besetzung. Seit November 2020 sind mehr als 400 aserbaidschanische Zivilisten und Militärangehörige durch Landminen getötet oder schwer verletzt worden. Diese massive Verseuchung behindert die sichere Rückkehr der Vertriebenen und verzögert Wiederaufbauprojekte.

Das traurige Schicksal von fast 4.000 Aserbaidschanern, die seit den frühen 1990er Jahren während der armenischen Angriffe und Besetzung vermisst werden, braucht weiterhin besondere Aufmerksamkeit und Hilfe.

Meine Damen und Herren,

Was die globalen Herausforderungen betrifft, so glauben wir, dass die Antwort inklusiv, fair und universell sein muss.

Durch viele Initiativen hat Aserbaidschan sein klares Engagement für nachhaltige Lösungen gezeigt.

Aserbaidschan ist stolz darauf, im letzten Jahr COP29 ausgerichtet zu haben, wo wichtige Ergebnisse zur Förderung von Klimaschutz, grünem Wandel und gerechtem Zugang zu Finanzierung erreicht wurden. Als Gastgeber hat Aserbaidschan die Verhandlungen geführt und dafür gesorgt, dass alle Länder, besonders die Entwicklungsländer, ihre Meinung sagen konnten. So wurden gute und faire Ergebnisse erreicht.

Die Annahme des neuen kollektiven quantifizierten Ziels (NCQG), auch bekannt als Baku-Finanzziel, bei COP29 ist ein historischer Meilenstein in der globalen Klimafinanzierung. Dieses Ziel erhöht das vorherige jährliche Klimafinanzziel von 100 Milliarden US-Dollar auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 aus öffentlichen Mitteln der Industrieländer für Entwicklungsländer. Aserbaidschan schloss auch den lang erwarteten Rahmen für Kohlenstoffmärkte unter Artikel 6 des Pariser Abkommens erfolgreich ab, wodurch das Pariser Abkommen neun Jahre nach seiner Verabschiedung voll funktionsfähig wird. Bei COP29 wurden mehrere wichtige Abkommen unterzeichnet, um den Fonds für Verluste und Schäden voll einsatzbereit zu machen und so besonders verletzten Gemeinschaften durch den Klimawandel zu helfen.

Während wir uns stark zum grünen Wandel bekennen, sollten wir uns keine unrealistischen Ziele setzen. Die Welt kann heute und in absehbarer Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe leben.

Die Energiesicherheit ist eng mit Frieden, regionaler Vernetzung und wirtschaftlicher Entwicklung verbunden. Aserbaidschan spielt weiterhin eine aktive Rolle bei der Förderung dieser Ziele weltweit. Aserbaidschan hat sich als zuverlässiger und unverzichtbarer Partner für Energiesicherheit vieler Länder etabliert. Wir spielen eine strategische Rolle bei der Verbindung der Kaspi-Region mit internationalen Märkten durch ein diversifiziertes Öl- und Gas-Pipelinesystem.

Derzeit exportieren wir Erdgas in 14 Länder. Damit belegt Aserbaidschan weltweit den ersten Platz unter den Ländern, die Erdgas über Pipelines liefern. Das zeigt unsere strategische Rolle bei der Stärkung der Energiesicherheit und der Diversifizierung der Versorgungswege in Europa und darüber hinaus. Außerdem haben Aserbaidschan und Syrien ihre bilaterale Partnerschaft kürzlich verstärkt, mit Fokus auf Energieversorgung, Infrastrukturentwicklung und Wiederaufbau nach dem Konflikt. Seit August dieses Jahres liefert Aserbaidschan über die Türkei Erdgas nach Syrien und verringert so erheblich die Stromknappheit dort.

Aserbaidschan zieht auch große Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft an. Bis 2030 werden fast 40 % unserer Energie aus erneuerbaren Quellen stammen.

Verbindungsprojekte wie die Ost-West- und Nord-Süd-Korridore führen durch unser Land. Seit 2022 haben sich die Frachtvolumen auf der Mittleren Korridor-Route fast verdoppelt. Die Transitzeiten wurden erheblich verkürzt. Die größte Handelsflotte im Kaspischen Meer, der Internationale Handelshafen Alat mit einer Jahreskapazität von bald 25 Millionen Tonnen, die Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars, 9 internationale Flughäfen, die größte Luftfrachtgesellschaft der Region und viele andere Faktoren machen Aserbaidschan zu einem wichtigen internationalen Verkehrsknotenpunkt.

Es gibt großes Potenzial für eine Zusammenarbeit im Bereich digitaler Vernetzung. Aserbaidschan führt die digitale Transformation durch ambitionierte Projekte wie die „Digitale Seidenstraße“ an. Dieses Projekt umfasst unter anderem ein fortschrittliches Untersee-Glasfaserkabelsystem im Kaspischen Meer, das Aserbaidschan zu einem wichtigen regionalen digitalen Zentrum macht.

Aserbaidschan hat durch die Diversifizierung der Wirtschaft über Öl und Gas hinaus, die Entwicklung des Nicht-Öl-Sektors und Reformen zur Verbesserung des Investitionsklimas sowie mehr Transparenz ein bedeutendes Wirtschaftswachstum erzielt. Die Armut und Arbeitslosigkeit wurden auf ein historisch niedriges Niveau von 5 % gesenkt.

Kürzlich haben zwei große internationale Ratingagenturen (Moody’s und Fitch) Aserbaidschan besser bewertet. Aserbaidschan erhielt eine günstige Investment-Grade-Bewertung, wobei sehr starke externe Bilanzen, niedrige Staatsverschuldung und umfangreiche Staatsvermögenswerte als Hauptstärken genannt wurden. Das unterstreicht unsere wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, strenge Finanzdisziplin und günstiges Investitionsklima. Unsere Auslandsschulden betragen lediglich 6,5 Prozent des BIP, was zu den niedrigsten Werten weltweit zählt. Die Währungsreserven Aserbaidschans sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden.

Bereits 2022 auf dem Gipfel der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres sprach ich das Problem der Umweltverschlechterung des Kaspischen Meeres an. Heute ist die Situation noch schlimmer. Das Kaspische Meer schrumpft schnell. Der Hauptgrund ist nicht der Klimawandel. Gemeinsame Anstrengungen der Anrainerstaaten sind nötig, um eine ökologische Katastrophe mit unvorhersehbaren Folgen zu verhindern. Aserbaidschan ist bereit, eng mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um dieses Problem anzugehen.

Meine Damen und Herren,

Aserbaidschan ist stolz auf seine weltweiten humanitären Hilfsleistungen. Wir leisten Hilfe für Länder, die von Naturkatastrophen, Konflikten und Gesundheitskrisen betroffen sind. Aserbaidschan hat zur Bekämpfung von COVID-19 beigetragen, indem wir Schutzmaterial, medizinische Geräte und Impfstoffe an über 80 bedürftige Länder gespendet und finanziert haben.

Aserbaidschan ist in eine neue Ära eingetreten. Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gewonnen. Wir haben der Besatzung ein Ende gesetzt und mit den Wiederaufbauarbeiten begonnen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt, die Souveränität wurde gestärkt und der Frieden faktisch gesichert. Wir sind bereit, diese positive Erfahrung zu teilen.

Die Erfolge der letzten Jahre sind nicht nur ein Sieg und Erfolg für Aserbaidschan. Sie zeigen auch, dass internationales Recht schließlich unweigerlich durchgesetzt werden muss.

Unsere Vision ist klar: Sie basiert auf Frieden und Entwicklung nach internationalem Recht, darauf, dass sich Staaten nicht in die inneren Angelegenheiten anderer einmischen, und auf gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit.

Lassen Sie uns gemeinsam eine Welt ohne Doppelstandards aufbauen, in der Gerechtigkeit nicht selektiv ist, die Rechtsstaatlichkeit respektiert wird und Frieden nicht nur durch Worte, sondern durch Taten erreicht wird.

Vielen Dank.