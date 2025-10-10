Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

In einer Ratssitzung Staatsoberhäupter der GUS in Duschanbe im engen Kreis sprach der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, über die Stärkung der Zusammenarbeit im humanitären Bereich und hob die Entwicklung von Latschin hervor.

Der Staatschef sagte: „Bei der heutigen Sitzung möchte ich die Intensivierung der Zusammenarbeit im humanitären Bereich ansprechen. Ich danke den Staatsoberhäuptern der GUS für die Unterstützung der Kandidatur der Stadt Latschin in der aserbaidschanischen Region Ost-Sangesur als Kulturhauptstadt der GUS in diesem Jahr.“

Er betonte, dass die Eröffnungszeremonie des „Jahres der Kulturhauptstadt der GUS“ im Juni in Latschin stattfand und dass diese Veranstaltung Einblicke in die Geschichte und das kulturelle Erbe dieses alten aserbaidschanischen Landes bot. „Die Gäste der Veranstaltung konnten aus erster Hand die schnelle Wiederbelebung Latschins nach seiner Befreiung von 30 Jahren armenischer Besatzung miterleben“, fügte er hinzu.