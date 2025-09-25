Präsident Ilham Aliyev spricht von Aserbaidschans langem Weg zum Sieg und zum Frieden vor der UN-Generalversammlung
Baku, 25. September, AZERTAC
„Viele Jahre lang habe ich von diesem Rednerpult aus über die Tragödien der Aggression, Besatzung und Ungerechtigkeit gesprochen, die Aserbaidschan widerfahren sind. Heute jedoch werde ich über unseren langen Weg zum Sieg und zum Frieden sprechen – über eine neue Ära in der Geschichte Aserbaidschans, darüber, wie wir durch den Befreiungskrieg der Besatzung ein Ende gesetzt haben und wie wir den Frieden auf politischem Wege sichern konnten.“
Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede vor der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
