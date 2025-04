Präsident Ilham Aliyev spricht von Haltung der Europäischen Kommission zu Aserbaidschan bei von ADA-Universität veranstaltetem internationalem Forum

Baku, 9. April, AZERTAC

In seiner Rede beim internationalen Forum zum Thema “Auf dem zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität sprach Präsident Ilham Aliyev auch die Haltung der Europäischen Kommission zu Aserbaidschan an.

Der Staatschef sagte: „Die Europäische Kommission sollte die Brille abnehmen und die Welt aus einer realistischen Perspektive betrachten, Länder wie Aserbaidschan zu schätzen wissen und nicht versuchen, den Kaukasus in ihre Favoriten und diejenigen, die sie nicht mögen, zu unterteilen, und sich als gute Partner verhalten.“