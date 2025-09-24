Präsident Ilham Aliyev trifft den Präsidenten Kenias im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im UN-Hauptquartier in New York mit dem Präsidenten der Republik Kenia William Samoei Ruto zusammengetroffen.

Die Staatsoberhäupter zeigten sich im Verlauf des Gesprächs zufrieden mit der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kenia.

Hervorgehoben wurde, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Kenia einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen gegeben habe.

Beide Seiten betonten die Bedeutung gegenseitiger Besuche auf unterschiedlichen Ebenen und sprachen die Notwendigkeit an, Delegationsreisen mit Regierungsvertretern zu organisieren, um die Zusammenarbeit weiter auszubauen. In diesem Zusammenhang wurde auf die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Industrie und weiteren Sektoren hingewiesen.

Außerdem wurde erwähnt, dass Kenia Gastgeber der zweiten Sitzung der UN-Habitat-Versammlung war. Dabei wurde betont, dass es auch in diesem Rahmen gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kenia gibt.

Im Gespräch fand zudem ein Meinungsaustausch über die Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen internationaler Organisationen statt.