Präsident Ilham Aliyev trifft Generalsekretär des Europarates im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ein Treffen mit dem Generalsekretär des Europarates, Alain Berset, abgehalten.

Der Generalsekretär des Europarats gratulierte dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Aliyev zu den erzielten Fortschritten im Normalisierungsprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Präsident Aliyev bedankte sich für die Glückwünsche.

Im Verlauf des Gesprächs wurde auf das Treffen in Washington eingegangen, bei dem die Einstellung der Aktivitäten der Minsk-Gruppe der OSZE, die Paraphierung eines Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Unterzeichnung der Washingtoner Erklärung in Anwesenheit des US-Präsidenten Donald Trump thematisiert wurden.

Dabei wurde die besondere Bedeutung dieser Fortschritte für die Schaffung eines nachhaltigen und stabilen Friedens in der Region hervorgehoben.

Alain Berset bekräftigte die Unterstützung des Europarats für die regionale Friedensagenda.

Der Generalsekretär des Europarats erinnerte an seinen Besuch in Aserbaidschan während der Klimakonferenz COP29 sowie an seine Treffen mit dem Staatspräsidenten im Rahmen dieser und weiterer internationaler Veranstaltungen.

Im Gespräch fand zudem ein Meinungsaustausch zur Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Europarat statt.