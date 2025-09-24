Präsident Ilham Aliyev trifft griechischen Premierminister im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York mit dem Premierminister der Hellenischen Republik Kyriakos Mitsotakis zusammengetroffen.

Der Premierminister Griechenlands übermittelte seine Glückwünsche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie zum historischen Treffen in Washington. Er betonte die Bedeutung der erzielten Fortschritte für die Stärkung des regionalen Friedens.

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, bedankte sich für die Glückwünsche. Er erklärte, dass Aserbaidschan Initiator der Friedensagenda in der Region sei und hob die Bedeutung des Treffens in Washington für die Weiterentwicklung des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien hervor. Präsident Aliyev würdigte dabei die wichtige Rolle des US-Präsidenten Donald Trump in diesem Prozess.

Besonders betont wurde die im Rahmen des Treffens erzielte Einigung über die Schaffung eines ungehinderten Transportkorridors zwischen dem Kernland Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan – ein Schritt, der als bedeutend für die regionale Konnektivität gilt.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Energiesektor hervorgehoben. Beide Seiten unterstrichen zudem die Notwendigkeit, die bilateralen Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Tourismus auszubauen sowie die Aktivitäten der Gemeinsamen Regierungskommission zu intensivieren.