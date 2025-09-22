Präsident Ilham Aliyev trifft in New York CEO von „Brookfield Asset Management“ VIDEO

New York, 22. September, AZERTAC

Am 22. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in New York mit dem CEO von „Brookfield Asset Management“, einem der weltweit größten Unternehmen im Bereich alternativer Investitionen, Bruce Flatt, getroffen.

AZERTAC berichtet, dass Bruce Flatt in seinem Besuchsbericht von 2023 betonte, dass die wirtschaftlichen Erfolge und Entwicklungsprozesse, die er in Aserbaidschan beobachtet hatte, einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht hätten. Er hob hervor, dass die Zusammenarbeit seines Unternehmens mit dem Staatlichen Ölfonds der Republik Aserbaidschan immer erfolgreicher und umfassender werde.

Bruce Flatt gratulierte zu den Fortschritten bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien und betonte, dass dies auch gute Möglichkeiten für die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Region schaffen würde.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und „Brookfield Asset Management“ und betonte, dass dies sehr große Möglichkeiten für die langfristige strategische Zusammenarbeit biete.

Während des Gesprächs wurde ein Meinungsaustausch über die Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien in Aserbaidschan sowie über die Perspektiven des Landes als regionales Energiezentrum geführt.

Es sei erwähnt, dass „Brookfield Asset Management“, 1899 gegründet und mit Hauptsitz in Kanada, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Verwaltung alternativer Investitionen auf globaler Ebene ist. Das Unternehmen verwaltet Investitionsportfolios in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity und Kredite. Der Gesamtwert der von „Brookfield“ verwalteten Vermögenswerte übersteigt derzeit 1 Billion US-Dollar. Das Unternehmen ist in wichtigen Finanzzentren weltweit vertreten, darunter New York, London, Sydney, Dubai, São Paulo, Mumbai und Shanghai.