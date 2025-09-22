Präsident Ilham Aliyev trifft in New York den Vorsitzenden und CEO von „Neuberger Berman“ VIDEO

New York, 22. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 22. September in New York ein Treffen mit George Walker, dem Vorsitzenden und CEO von „Neuberger Berman“, abgehalten.

Wie AZERTAC berichtet, wurden während des Treffens der aktuelle Stand und die Entwicklungsperspektiven der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und „Neuberger Berman“ erörtert.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan großen Wert auf die Ausweitung der Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen und renommierten Investmentgesellschaften lege und zeigte sich zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit „Neuberger Berman“ auch in Zukunft erfolgreich fortgesetzt werde.

Im Verlauf des Gesprächs wurde darauf hingewiesen, dass die seit 2016 bestehende erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Staatlichen Ölfonds von Aserbaidschan und dem Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Finanzsektors des Landes und zur Erweiterung der internationalen Investitionsmöglichkeiten geleistet habe.

George Walker gab einen Überblick über die globalen Finanz- und Investitionstätigkeiten seines Unternehmens und äußerte sich zufrieden über die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan. Er betonte die Bedeutung der wirtschaftlichen Prozesse in der Region für das Unternehmen und erklärte, dass die bestehenden Möglichkeiten zur Ausweitung der Partnerschaft im Rahmen neuer Projekte bewertet würden.

Es ist erwähnt, dass „Neuberger Berman“, ein globales Investment-Management-Unternehmen, 1939 in New York gegründet wurde. Derzeit verwaltet das Unternehmen weltweit Vermögenswerte in Höhe von mehr als einer halben Billion US-Dollar für internationale Institutionen, Berater und private Investoren.