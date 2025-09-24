Präsident Ilham Aliyev trifft in New York Mitbegründer und CEO von Ares Management
New York, 24. September, AZERTAC
Am 24. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in New York mit dem Mitbegründer und CEO des globalen Investmentunternehmens „Ares Management“ Mike Arougheti getroffen.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [14:14]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- [10:16]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]
Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich
- 22.09.2025 [11:05]
Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [18:09]