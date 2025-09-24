Präsident Ilham Aliyev trifft in New York Mitbegründer und CEO von Ares Management AKTUALISIERT VIDEO

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in New York mit dem Mitbegründer und CEO des globalen Investmentunternehmens „Ares Management“ Michael Arougheti getroffen.

Im Gespräch wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft „Ares Management“ für die nachhaltige Entwicklung des Finanzmarktes in Aserbaidschan und die Förderung ausländischer Investitionen betont.

Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass Partnerschaften in diesem Bereich insbesondere gemeinsame Initiativen im Bereich alternativer Investitionen, einen Beitrag zu den wirtschaftlichen Zielen des Landes leisten könnten.

Im Verlauf des Gesprächs wurden die Möglichkeiten zur Ausweitung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Staatlichen Ölfonds Aserbaidschans und dem Unternehmen „Ares Management“, das seit 2017 besteht, erörtert. Dabei ging es auch um zukünftige Investitionsprojekte in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Logistik, Immobilien, Bildung und grüne Energie.

Michael Arougheti lobte Aserbaidschans Politik der nachhaltigen Entwicklung sowie das günstige Umfeld für institutionelle Investoren im Land und betonte, dass dies umfangreiche Möglichkeiten für internationale Partnerschaften eröffne. Er kündigte an, dass sein Unternehmen besonders daran interessiert sei, die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in den Bereichen grüne Energie, Logistik und soziale Infrastruktur auszubauen.

Ares Management ist in den Bereichen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen wurde 1997 von Michael Arougheti und seinen Partnern gegründet und verwaltet derzeit Vermögenswerte im Wert von nahezu 600 Milliarden Dollar. Es gehört zu den drei größten Unternehmen der Welt im Bereich der Investitionen in Lagerhäuser und Logistik.