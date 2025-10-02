Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf sich Präsident Ilham Aliyev am Rande des 7. Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Im Verlauf des Gesprächs wurde die positive Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft hervorgehoben. In diesem Zusammenhang betonten bei de Seiten den jüngsten erfolgreichen Staatsbesuch des italienischen Präsidenten in Aserbaidschan, bei dem unter anderem der erste Campus der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität in Baku feierlich eröffnet wurde.

Bei dem Treffen wurde auch die erfolgreiche Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen Aserbaidschan und Italien erörtert. Der Beitrag Aserbaidschans zur Energiesicherheit Italiens wurde hervorgehoben. Beide Seiten würdigten zudem die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Kultur, humanitäre Angelegenheiten und anderen Bereichen.