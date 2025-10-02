Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Kopenhagen mit António Costa, dem Präsidenten des Europäischen Rates, und Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission.

Während des Treffens gratulierten António Costa und Ursula von der Leyen dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt zu den in Washington erzielten Erfolgen im Zusammenhang mit der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan. Sie äußerten ihre Hoffnung, dass diese Fortschritte zur Schaffung eines dauerhaften Friedens in der Region beitragen werden. António Costa und Ursula von der Leyen betonten zudem, dass sie ihre Bemühungen zur Unterstützung des Friedens auch künftig fortsetzen werden. Sie betonten außerdem, dass der Ausbau der Verkehrsverbindungen in der Region für die Europäische Union von großer Bedeutung ist.

Im Verlauf des Gesprächs wurde auch die Rolle Aserbaidschans für die Energiesicherheit der Europäischen Union thematisiert. Hervorgehoben wurde, dass das Volumen der Gasexporte Aserbaidschans auf den europäischen Markt seit dem im Jahr 2022 unterzeichneten strategischen Partnerschaftsabkommen im Energiebereich gestiegen ist.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und erklärte, dass die im Rahmen der Friedensagenda erzielten Erfolge von historischer Bedeutung für die gesamte Region seien – sowohl für Armenien als auch für Aserbaidschan. Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass sich beide Länder inzwischen an das Leben unter Friedensbedingungen angepasst hätten und Aserbaidschan seine Bemühungen zur Förderung der Friedensagenda weiterhin fortsetzen werde.

Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass derzeit zehn europäische Länder, darunter acht EU-Mitgliedsstaaten, mit Gas aus Aserbaidschan versorgt werden. Dies leistete einen großen Beitrag zur Energiesicherheit der Europäischen Union.

Der Präsident hob ebenfalls die Rolle Aserbaidschans bei der Entwicklung des Mittleren Korridors hervor und sprach über die Fortschritte beim Ausbau der Verkehrs- und Logistikinfrastruktur in Aserbaidschan. Er wies darauf hin, dass das Transportvolumen aus Zentralasien über das Territorium Aserbaidschans derzeit zunimmt.

Im Rahmen des Treffens wurde betont, dass es gute Möglichkeiten gebe, die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union weiterzuentwickeln und auf eine neue Ebene zu heben.