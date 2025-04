Präsident Ilham Aliyev trifft Nordzyperns Präsident Ersin Tatar in Antalya AKTUALISIERT VIDEO

Antalya, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. April hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit dem Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, in Antalya getroffen, wie AZERTAC berichtete.

Während des Gesprächs erinnerten die beiden Staatsoberhäupter mit Genugtuung an ihre früheren Treffen, die in Aserbaidschan und im Rahmen internationaler Veranstaltungen stattfanden, einschließlich der Teilnahme von Präsident Ersin Tatar am informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Organisation der Türkischen Staaten, der letzten Jahr in Schuscha abgehalten wurde.

Präsident Ilham Aliyev begrüßte den Beitritt der Türkischen Republik Nordzypern als Beobachter zur Organisation der Türkischen Staaten.

Ersin Tatar dankte Präsident Ilham Aliyev für die Solidarität und Unterstützung, die der Türkischen Republik Nordzypern entgegengebracht wurden, sowie für die Äußerungen des aserbaidschanischen Präsidenten, die wenige Tage zuvor beim internationalen Forum an der ADA-Universität gemacht wurden.

Die Präsidenten diskutierten auch die Organisation von gegenseitigen Besuchen auf verschiedenen Ebenen sowie die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen.