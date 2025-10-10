Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe AKTUALISERT VIDEO

Duschanbe, 10. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev traf am 10. Oktober in Duschanbe zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Tadschikistan Emomali Rahmon zusammen.

Während des Gesprächs erinnerten die Staatsoberhäupter an ihre Treffen in Aserbaidschan, Tadschikistan und im Rahmen internationaler Veranstaltungen. Sie hoben den Beitrag hochrangiger gegenseitiger Besuche zur Ausweitung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen hervor.

Sie stellten fest, dass das Treffen des GUS-Rates der Staatsoberhäupter in Duschanbe eine gute Gelegenheit bietet, drängende Fragen zu erörtern.

Bei dem Treffen betonten die Präsidenten von Aserbaidschan und Tadschikistan die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen und tauschten Meinungen über die Perspektiven der Zusammenarbeit aus.