Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident Wladimir Putin in Astana  AKTUALISIERT VIDEO

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich am Mittwoch, dem 3. Juli in Astana mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, getroffen.

Bei dem Treffen sagte Präsident Wladimir Putin:

- Lieber Ilham Heydarovich, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.

Unsere Zusammenarbeit ist sehr umfangreich, und selbst wenn wir uns jeden Tag, jeden Monat treffen würden, gäbe es meiner Meinung nach viel zu besprechen.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass sich unsere Beziehungen in der Schlüsselfrage, nämlich der Handels- und Wirtschaftskooperation, positiv entwickeln. Unser Umsatz beträgt über 4 Milliarden Dollar, und die russischen Direktinvestitionen in die Wirtschaft Aserbaidschans belaufen sich auf 4,5 Milliarden. Der Trend ist gut; im ersten Halbjahr gibt es meiner Meinung nach bereits ein Wachstum von 13 Prozent. Generell entwickelt sich alles positiv.

Ich möchte unsere Pläne im Bereich Infrastruktur erwähnen, und natürlich steht hier der bekannte Nord-Süd-Korridor an erster Stelle. Ich hoffe, wir werden auch ein paar Worte dazu sagen. Es gibt Möglichkeiten in anderen Bereichen, darunter in den Bereichen Energie und Industriekooperation. Wir handeln auf der Grundlage der Vereinbarung, die Sie und ich Ende 2022 unterzeichnet haben. Dies ist eine gute Grundlage für den Ausbau der Beziehungen in allen Bereichen.

Ich werde auch die humanitäre Komponente betonen. Ich glaube, die russischen Kulturtage in Aserbaidschan sind gerade zu Ende gegangen. Und ich bemerke immer Ihr persönliches besonderes Augenmerk auf die Förderung der russischen Sprache. In mehr als 300 Schulen in Aserbaidschan werden Jugendlichen und Kinder in der russischen Sprache unterrichtet. Dies schafft solide Grundlagen und Perspektiven für die Pflege und Weiterentwicklung unserer Beziehungen in der Zukunft.

Ich bin sehr froh, Sie zu sehen.

Präsident Ilham Aliyev sagte:

- Danke, Wladimir Wladimirowitsch. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.

Wie Sie bemerkt haben, gibt es viele Fragen, aber im Prinzip treffen wir uns so: fast einmal im Monat. Das letzte Mal, dass ich Moskau besuchte, war in der zweiten Aprilhälfte. Etwas mehr als einen Monat später treffen wir uns wieder. Das zeigt, wie Sie gesagt haben, dass es viele Probleme gibt, die sehr erfolgreich gelöst werden. Natürlich ist das Wachstum des Handelsumsatzes sowohl im letzten als auch in diesem Jahr ein Beweis dafür, dass die Volkswirtschaften unserer Länder aktiv interagieren. Erfreulich ist, dass auch gegenseitige Abrechnungen in Landeswährungen zunehmen. Bei den aserbaidschanischen Exporten nach Russland sind es bereits mehr als 70 Prozent, bei den russischen Exporten nach Aserbaidschan etwa 50 Prozent. Was wir vor einigen Jahren besprochen haben, wird also bereits erfolgreich umgesetzt.

Die humanitäre Zusammenarbeit war schon immer die Grundlage unseres Miteinanders. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die in Aserbaidschan bestehende Haltung gegenüber der russischen Sprache, der russischen Kultur und Literatur immer zur Kenntnis nehmen und sehr schätzen. Und die Tage der russischen Kultur in Aserbaidschan, die ein großer Erfolg waren, bestätigen dies erneut.

Wir haben etwa eine Million Schüler, die Russisch lernen: 150.000 an russischen Schulen und 800.000 lernen Russisch als Zweitsprache. Das bedeutet, dass die zukünftige Generation unserer Bürger genauso aktiv interagieren und Russisch sprechen wird wie wir.

Wir haben das Nord-Süd-Projekt beim letzten Mal in Moskau besprochen. Seitdem hat es positive Entwicklungen gegeben, und wir werden darüber sprechen. Wir sind entschlossen, die Infrastruktur des Korridors auf aserbaidschanischem Territorium auszubauen. Obwohl er physisch existiert, entspricht er nicht den Absichten unserer Partner und Nachbarn, dieses Projekt optimal zu nutzen.

Wie Sie erwähnt haben, gibt es auch im Energiesektor neue Ideen, und unsere zuständigen Stellen stehen in ständigem Kontakt. Wir werden heute auch darüber sprechen. Und das Gleiche gilt für alle anderen Bereiche.

Wie Sie bemerkt haben, haben wir 2022 eine Bündniserklärung unterzeichnet, die wir erfolgreich umsetzen, und alle Bestimmungen der Erklärung spiegeln sich im Leben wider. Wir arbeiten seit mehr als zwei Jahren als Verbündete zusammen und haben gute Ergebnisse erzielt. Wir werden heute ausführlich darüber sprechen.

Nochmals vielen Dank für die Gelegenheit, Sie zu sehen.

Während des Treffens drückte der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft aus, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan kontinuierlich zu unterstützen und die Friedensagenda voranzutreiben. Zu diesem Thema wurden Diskussionen geführt. Das Staatsoberhaupt informierte über den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Im Laufe des Gesprächs fand ein Meinungsaustausch über die Zusammenarbeit in den Bereichen Transport, Schiffbau, Pharmazie, in der Automobilindustrie sowie über die Organisation der Produktion durch verschiedene russische Automobilunternehmen in Aserbaidschan statt.

Hervorgehoben wurde der Anstieg der Zahl der Touristen, die aus Russland nach Aserbaidschan kommen, und die Aktivitäten des Russischen Schauspielhauses in Aserbaidschan.