Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit Bulgariens Premierminister AKTUALISIERT

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in New York mit dem Premierminister der Republik Bulgarien Rossen Jeliazkov getroffen.

Ministerpräsident Rossen Jeliazkov sagte, dass die politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bulgarien auf einem ausgezeichneten Niveau sind.

Im Gegenzug stellte Präsident Ilham Aliyev fest, dass die bilateralen Beziehungen durch traditionelle Freundschaft und Partnerschaft gekennzeichnet sind.

Während des Gesprächs lobten die beiden Seiten die derzeit erfolgreiche Zusammenarbeit im Energiesektor und wiesen darauf hin, dass es neue Perspektiven für die Entwicklung der Beziehungen in diesem Bereich gibt.

Die Seiten tauschten ihre Meinungen über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bulgarien in verschiedenen Bereichen aus.