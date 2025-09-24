Präsident Ilham Aliyev trifft sich in New York mit dem stellvertretenden Präsidenten der US-Handelskammer AKTUALISIERT VIDEO

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in New York mit Khush Choksy, dem stellvertretenden Präsidenten der US-Handelskammer getroffen.

Während des Gesprächs wurde betont, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten nunmehr das Niveau einer strategischen Partnerschaft erreicht haben und derzeit erhebliche Potenziale für die Ausweitung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen bestehen.

Es wurden Gespräche über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Konnektivität, künstliche Intelligenz und andere Themen geführt, die aus dem Memorandum of Understanding zur Einrichtung einer Strategischen Arbeitsgruppe hervorgehen, die die Charta der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten vorbereiten soll.

Es wurde die Bedeutung betont, direkte Kontakte zwischen den Wirtschaftsvertretern Aserbaidschans und den Vereinigten Staaten herzustellen sowie gegenseitige Besuche von Geschäftsdelegationen zu organisieren. Dabei wurde festgestellt, dass es erhebliches Potenzial für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Tourismussektor gibt.

Khush Choksy drückte seine Absicht aus, Aserbaidschan bald mit einer großen Delegation zu besuchen, um Geschäftsmöglichkeiten zu prüfen.