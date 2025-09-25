Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit dem Gründer, Vorsitzenden und CEO von Global Infrastructure Partners in New York VIDEO

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in New York mit Adebayo Ogunlesi, dem Gründungspartner, Vorsitzenden und CEO von Global Infrastructure Partners, einer global tätigen Infrastruktur-Investmentmanagementgesellschaft, zusammengetroffen.

Das Gespräch konzentrierte sich auf internationale Partnerschaftsmöglichkeiten im Infrastruktursektor und die Rolle gemeinsamer Investitionen bei der Ausweitung regionaler wirtschaftlicher Beziehungen.

Präsident Ilham Aliyev hob die erfolgreiche Partnerschaft hervor, die seit 2024 zwischen dem Staatlichen Ölfonds der Republik Aserbaidschan und Global Infrastructure Partners besteht. Besonders betonte er die gemeinsame Investition in Italo, Italiens führenden Anbieter für Hochgeschwindigkeitszüge, als ein Beispiel für eine effektive Zusammenarbeit. Der Staatschef unterstrich zudem, dass die Expertise des Unternehmens in Bereichen wie Flughafenmanagement, Energiewende und Infrastruktur für künstliche Intelligenz bedeutende Chancen für eine zukünftige Zusammenarbeit eröffne.

Adebayo Ogunlesi sagte seinerseits, dass die strategische geografische Lage Aserbaidschans sowie die Prioritäten des Landes in Bezug auf nachhaltige Entwicklung wichtige Voraussetzungen für langfristige Investitionen im Infrastruktursektor bieten. Er bekundete das Interesse seines Unternehmens, die Kooperation mit Aserbaidschan in den Bereichen Energiewende, Transport und digitale Infrastruktur weiter zu vertiefen.

Global Infrastructure Partners wurde 2006 in den Vereinigten Staaten gegründet. Das Unternehmen verwaltet derzeit Vermögenswerte im Wert von etwa 170 Milliarden Dollar und unterhält Büros in New York, London, Singapur, Sydney und anderen globalen Finanzzentren. Ein im Besitz von Global Infrastructure Partners befindliches Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien gehört zu den führenden Firmen dieses Sektors in den Vereinigten Staaten.