Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit seinem finnländischen Amtskollegen im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im UN-Hauptquartier in New York mit dem Präsidenten der Republik Finnland Alexander Stubb getroffen.

Der Präsident Finnlands, Alexander Stubb, übermittelte dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten seine Glückwünsche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan sowie zu den historischen Fortschritten, die in Washington erzielt wurden. Er betonte, dass Finnland den Frieden in der Region stets unterstütze.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche. Er wies darauf hin, dass die Entscheidung zur Einstellung der Aktivitäten der OSZE-Minsk-Gruppe während des finnischen Vorsitzes in der OSZE getroffen worden sei. Aserbaidschans Staatspräsident betonte zudem, dass Aserbaidschan und Armenien in eine Phase des Friedens eingetreten seien.

Im Gespräch wurde die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen zur Weiterführung der Friedensagenda unterstrichen.

Darüber hinaus wurden Fragen der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Finnland sowie der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen erörtert. Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union statt.