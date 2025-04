Präsident Ilham Aliyev trifft Vorsitzenden von „China Energy Engineering Corporation“ in Peking VIDEO

Baku, 24. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat sich am Donnerstag, dem 24. April in Peking mit dem Vorstandsvorsitzenden von „China Energy Engineering Corporation Limited“ (Energy China), Song Hailiang getroffen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass das Unternehmen aktuell mehrere Projekte in Aserbaidschan umsetzt, darunter ein 1-Gigawatt-Offshore-Windkraftprojekt im Kaspischen Meer sowie Investitionen in Solarenergieprojekte in der Region Füsuli.

Die Seiten tauschten sich über langfristige gemeinsame Energieplanungen und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Energie-Korridore aus. Dabei wurde auch die Bildung eines Energie-Forschungszentrums in Aserbaidschan angesprochen.

Im Rahmen des Staatsbesuchs von Präsident Ilham Aliyevs in China wurde ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet.