Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan

Zangilan, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf am 28. Oktober mit den Bewohnern der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan zusammen.

Der Staatschef übergab den in die Dörfer ziehenden Bewohnern die Schlüssel zu ihren Wohnungen.

Präsident Ilham Aliyev sagte: „Herzlich willkommen! Heute ist ein sehr freudiger Tag für die Bewohner der Dörfer Aghali und Mammadbeyli. Weitere 100 Familien ziehen in das Dorf Aghali. Die Grenzen von Aghali werden immer größer. Für 180 Familien wurden im Dorf Mammadbeyli schöne Häuser und Gebäude errichtet. Ich weiß, dass ihr gerade erst heute hierhergekommen seid. Sie hatten kaum Gelegenheit, sich einzurichten. Aber natürlich werdet ihr sich in den kommenden Tagen vollständig einleben und ein komfortables und wohlhabendes Leben in eurer Heimat führen. Ich gratuliere euch allen zu diesem Anlass von Herzen.

Willkommen in eurer Heimat. Es ist wirklich ein wunderbarer Tag. Heute beginnt die nächste Phase des Programms „Große Rückkehr“. Ihr wisst, dass wir das Programm „Große Rückkehr“ auch im Bezirk Zangilan gestartet haben. In der ersten Ortschaft, Aghali, leben die Bewohner bereits seit dreieinhalb Jahren. Tatsächlich wurden dort sehr gute Bedingungen geschaffen. Ich war gerade in Aghali. Beim Besichtigen der neuen Gebäude sah ich, dass alle Höfe in wunderschöne Gärten verwandelt wurden. Als wir diesen Ort den ehemaligen Binnenvertriebenen übergaben, war er karg – genauso wie es im Dorf Mammadbeyli derzeit noch wenige Bäume gibt. Aber über die Jahre haben die Menschen selbst gebaut, geschaffen, gepflanzt und das Land kultiviert. Die Regierung hat alles Notwendige getan und den Bewohnern hervorragende Bedingungen geboten. Ich bin mir daher sicher, dass ihr hier komfortabel leben werdet. Sie haben es verdient.

Viele Jahre lang habt ihr unter schwierigen Bedingungen gelebt. Das Leben als Binnenvertriebener ist sehr schwer. Doch diese Zeiten gehören nun der Vergangenheit an. Seit fast fünf Jahren stellt Aserbaidschan seine territoriale Integrität wieder her. Umfassende Bauarbeiten finden in allen befreiten Gebieten, einschließlich des Bezirks Zangilan, statt. Ich wiederhole: Wir haben das erste Programm „Große Rückkehr“ im Bezirk Zangilan begonnen. Heute ist der Bau des ersten Wohnkomplexes in der Stadt Zangilan nahezu abgeschlossen. Auch der Bau weiterer Gebäude, einer Schule und eines Krankenhauses ist im Gange. Die Moschee von Zangilan wurde errichtet. Es ist ein schönes architektonisches Werk. Zu den Einrichtungen zählen das Kongresszentrum und der internationale Flughafen Zangilan. Mit anderen Worten: Dieser Ort, diese Region wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Sowohl der Sangesur-Korridor als auch der Araz-Korridor werden hier verlaufen. Daher hat diese Region eine vielversprechende Zukunft – ebenso wie die Zukunft ganz Karabachs und Ost-Sangesurs. Die heutige Realität, die Städte und Dörfer, die wir gebaut haben, sind der Beweis dafür.

Armenier haben unser angestammtes Land vandalisiert und zerstört, aber wir sind das Volk, das baut und schafft. Wir haben den Feind aus unserem Land vertrieben. Jetzt sind wir diejenigen, die in unserem Heimatland bauen und schaffen, Bedingungen schaffen, Gebäude und Moscheen errichten und historische Denkmäler restaurieren. Mit anderen Worten: Wir, die Herren dieses Landes, sind zurückgekehrt und werden hier für immer leben. Ich wünsche euch allen ebenfalls ein glückliches Leben. Ich gratuliere euch noch einmal.“

Die Bewohner dankten Präsident Ilham Aliyev für die Aufmerksamkeit und die geschaffenen Bedingungen.

X X X

Anschließend fand die Schlüsselübergabezeremonie statt.

X  X  X

Später ließen sich der Präsident und die Bewohner fotografieren.

 

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT
  • 28.10.2025 [21:27]

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT

Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan
  • 28.10.2025 [19:50]

Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein
  • 28.10.2025 [19:46]

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein

Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil
  • 28.10.2025 [17:33]

Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil
  • 28.10.2025 [17:15]

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil

Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil
  • 28.10.2025 [16:55]

Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee
  • 28.10.2025 [16:42]

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee

Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil
  • 28.10.2025 [15:15]

Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil

Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO
  • 28.10.2025 [13:52]

Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen

  • 28.10.2025 [22:01]

Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden

  • 28.10.2025 [21:55]

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan

  • 28.10.2025 [21:40]

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT

  • 28.10.2025 [21:27]

Präsident Aserbaidschans: Zangilan wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte

  • 28.10.2025 [21:01]

Präsident Ilham Aliyev: Heute beginnt die nächste Etappe der „Großen Rückkehr“

  • 28.10.2025 [21:00]

Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit

  • 28.10.2025 [20:55]

Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle

  • 28.10.2025 [20:45]

Präsident Ilham Aliyev: Der Tag des Sieges ist die ruhmreichste Seite unserer Geschichte

  • 28.10.2025 [20:40]

Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan

  • 28.10.2025 [19:50]

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein

  • 28.10.2025 [19:46]

Gericht bestimmt neuen Anwalt für Ruben Vardanyan

  • 28.10.2025 [18:57]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem tschechischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

  • 28.10.2025 [18:56]

Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 28.10.2025 [18:50]

1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet

  • 28.10.2025 [18:26]

Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil

  • 28.10.2025 [17:33]

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil

  • 28.10.2025 [17:15]

Aserbaidschans Premierminister trifft stellvertretende Premierministerin von Belarus

  • 28.10.2025 [17:04]

Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil

  • 28.10.2025 [16:55]

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee

  • 28.10.2025 [16:42]

Rekordregen führt zu Überflutungen in Vietnam

  • 28.10.2025 [16:12]

Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil

  • 28.10.2025 [15:15]

Preis von Azeri Light gesunken

  • 28.10.2025 [14:24]

Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan

  • 28.10.2025 [14:08]
Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Jamaika wappnet sich für “Melissa”

  • 28.10.2025 [13:32]
Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Weltbörsen: Ölpreise gesunken

  • 28.10.2025 [10:47]

Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan

  • 28.10.2025 [10:40]

Vize-Außenministerin über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

  • 27.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und China erörtern Einrichtung eines Gemeinsamen Forschungszentrums für Entwicklung Grüner Energie

  • 27.10.2025 [20:30]

Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu

  • 27.10.2025 [19:43]

Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“

  • 27.10.2025 [18:34]

Aserbaidschan und Usbekistan präsentieren ihr touristisches Potenzial in Prag

  • 27.10.2025 [18:21]

Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor

  • 27.10.2025 [17:52]

Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt

  • 27.10.2025 [17:23]

15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku

  • 27.10.2025 [17:17]

Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit

  • 27.10.2025 [16:31]

Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker

  • 27.10.2025 [16:05]

Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1

  • 27.10.2025 [15:34]

USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt

  • 27.10.2025 [15:31]

Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko

  • 27.10.2025 [15:20]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan

  • 27.10.2025 [15:05]

ANAMA: Vorige Woche mehr als fünf Tausend Blindgänger gefunden und entschärft

  • 27.10.2025 [14:51]

SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI

  • 27.10.2025 [14:46]

Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren

  • 27.10.2025 [12:31]

Zentralbaltisch-Aserbaidschanisches Wirtschaftsforum und Gala in Baku abgehalten

  • 27.10.2025 [12:30]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen

  • 27.10.2025 [12:08]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 27.10.2025 [10:59]

La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico

  • 27.10.2025 [10:52]

Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister

  • 27.10.2025 [00:15]

Russischer Vizepremier: Deutliche Fortschritte beim aserbaidschanischen Abschnitt des Nord-Süd-Transportkorridors

  • 27.10.2025 [00:06]

Aserbaidschanische Nachwuchsboxer gewinnen acht Medaillen bei der U15-Europameisterschaft in Montenegro

  • 26.10.2025 [19:46]

Öffentliche Diskussion über „Realitäten über Westaserbaidschan“ in Deutschland abgehalten

  • 26.10.2025 [19:34]

Aserbaidschanische Soldaten nehmen an Übung “Nusret-2023-Einladungsübung“ teil

  • 26.10.2025 [12:42]

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

  • 26.10.2025 [12:15]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem österreichischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

  • 26.10.2025 [11:58]

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

  • 26.10.2025 [11:50]

Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien

  • 26.10.2025 [11:30]

Asien: Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen in Anwesenheit von US-Präsident Trump

  • 26.10.2025 [11:05]

Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung

  • 26.10.2025 [10:58]

Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet

  • 26.10.2025 [10:47]

Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

  • 25.10.2025 [19:24]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

  • 25.10.2025 [18:49]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

  • 25.10.2025 [18:19]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

  • 25.10.2025 [17:44]

Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

  • 25.10.2025 [13:36]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

  • 25.10.2025 [13:22]

Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

  • 25.10.2025 [13:00]

Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

  • 25.10.2025 [12:40]

Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust

  • 25.10.2025 [11:28]

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

  • 25.10.2025 [11:01]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

  • 25.10.2025 [10:30]

Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

  • 25.10.2025 [10:02]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

  • 25.10.2025 [09:51]

Elfenbeinküste: Amtsinhaber Ouattara geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftswahl

  • 25.10.2025 [09:43]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

  • 24.10.2025 [21:15]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

  • 24.10.2025 [21:06]
Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku Arbitration Center eingeweiht

  • 24.10.2025 [20:30]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

  • 24.10.2025 [19:27]

Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

  • 24.10.2025 [19:04]

Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

  • 24.10.2025 [18:17]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

  • 24.10.2025 [17:52]

Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

  • 24.10.2025 [16:09]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

  • 24.10.2025 [15:37]

Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

  • 24.10.2025 [14:44]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 24.10.2025 [13:30]

Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod

  • 24.10.2025 [13:08]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

  • 24.10.2025 [12:53]

Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke

  • 24.10.2025 [12:31]

Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

  • 24.10.2025 [12:25]

Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada

  • 24.10.2025 [12:03]

NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

  • 24.10.2025 [11:53]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 24.10.2025 [10:55]
Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

  • 23.10.2025 [20:39]