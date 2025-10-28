Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan VIDEO

Zangilan, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf am 28. Oktober mit den Bewohnern der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan zusammen.

Der Staatschef übergab den in die Dörfer ziehenden Bewohnern die Schlüssel zu ihren Wohnungen.

Präsident Ilham Aliyev sagte: „Herzlich willkommen! Heute ist ein sehr freudiger Tag für die Bewohner der Dörfer Aghali und Mammadbeyli. Weitere 100 Familien ziehen in das Dorf Aghali. Die Grenzen von Aghali werden immer größer. Für 180 Familien wurden im Dorf Mammadbeyli schöne Häuser und Gebäude errichtet. Ich weiß, dass ihr gerade erst heute hierhergekommen seid. Sie hatten kaum Gelegenheit, sich einzurichten. Aber natürlich werdet ihr sich in den kommenden Tagen vollständig einleben und ein komfortables und wohlhabendes Leben in eurer Heimat führen. Ich gratuliere euch allen zu diesem Anlass von Herzen.

Willkommen in eurer Heimat. Es ist wirklich ein wunderbarer Tag. Heute beginnt die nächste Phase des Programms „Große Rückkehr“. Ihr wisst, dass wir das Programm „Große Rückkehr“ auch im Bezirk Zangilan gestartet haben. In der ersten Ortschaft, Aghali, leben die Bewohner bereits seit dreieinhalb Jahren. Tatsächlich wurden dort sehr gute Bedingungen geschaffen. Ich war gerade in Aghali. Beim Besichtigen der neuen Gebäude sah ich, dass alle Höfe in wunderschöne Gärten verwandelt wurden. Als wir diesen Ort den ehemaligen Binnenvertriebenen übergaben, war er karg – genauso wie es im Dorf Mammadbeyli derzeit noch wenige Bäume gibt. Aber über die Jahre haben die Menschen selbst gebaut, geschaffen, gepflanzt und das Land kultiviert. Die Regierung hat alles Notwendige getan und den Bewohnern hervorragende Bedingungen geboten. Ich bin mir daher sicher, dass ihr hier komfortabel leben werdet. Sie haben es verdient.

Viele Jahre lang habt ihr unter schwierigen Bedingungen gelebt. Das Leben als Binnenvertriebener ist sehr schwer. Doch diese Zeiten gehören nun der Vergangenheit an. Seit fast fünf Jahren stellt Aserbaidschan seine territoriale Integrität wieder her. Umfassende Bauarbeiten finden in allen befreiten Gebieten, einschließlich des Bezirks Zangilan, statt. Ich wiederhole: Wir haben das erste Programm „Große Rückkehr“ im Bezirk Zangilan begonnen. Heute ist der Bau des ersten Wohnkomplexes in der Stadt Zangilan nahezu abgeschlossen. Auch der Bau weiterer Gebäude, einer Schule und eines Krankenhauses ist im Gange. Die Moschee von Zangilan wurde errichtet. Es ist ein schönes architektonisches Werk. Zu den Einrichtungen zählen das Kongresszentrum und der internationale Flughafen Zangilan. Mit anderen Worten: Dieser Ort, diese Region wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Sowohl der Sangesur-Korridor als auch der Araz-Korridor werden hier verlaufen. Daher hat diese Region eine vielversprechende Zukunft – ebenso wie die Zukunft ganz Karabachs und Ost-Sangesurs. Die heutige Realität, die Städte und Dörfer, die wir gebaut haben, sind der Beweis dafür.

Armenier haben unser angestammtes Land vandalisiert und zerstört, aber wir sind das Volk, das baut und schafft. Wir haben den Feind aus unserem Land vertrieben. Jetzt sind wir diejenigen, die in unserem Heimatland bauen und schaffen, Bedingungen schaffen, Gebäude und Moscheen errichten und historische Denkmäler restaurieren. Mit anderen Worten: Wir, die Herren dieses Landes, sind zurückgekehrt und werden hier für immer leben. Ich wünsche euch allen ebenfalls ein glückliches Leben. Ich gratuliere euch noch einmal.“

Die Bewohner dankten Präsident Ilham Aliyev für die Aufmerksamkeit und die geschaffenen Bedingungen.

X X X

Anschließend fand die Schlüsselübergabezeremonie statt.

X X X

Später ließen sich der Präsident und die Bewohner fotografieren.