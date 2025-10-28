Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT

Jabrayil, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf am 28. Oktober mit den Bewohnern des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil/Dschäbrayil zusammen.

Der Staatschef übergab den in das Dorf ziehenden Bewohnern die Schlüssel zu ihren Wohnungen.

Präsident Ilham Aliyev begrüßte Bewohner und sagte: „Liebe Einheimische von Horovlu, ich grüße Sie von Herzen. Heute ist ein sehr bedeutsamer, unvergesslicher und historischer Tag in der Geschichte des Dorfes Horovlu. Die Bewohner kehren in ihre Heimat zurück. Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu diesem Anlass. Mögen Sie hier glücklich leben!

Der Staat hat alle notwendigen Bedingungen für Sie geschaffen. Das Dorf ist nun ansehnlich. Es wurden schöne Gebäude, eine Schule, ein Kindergarten, ein medizinisches Zentrum und Arbeitsplätze errichtet. Die Zahl der Häuser beträgt 334, und in der ersten Phase werden 1.400 Menschen hier leben. Nach Angaben, die mir vorliegen, lebten vor der Besetzung 1.500 Menschen in Horovlu. Heute sind die Familien natürlich gewachsen, und die Bevölkerung liegt leicht über 2.000. In der zweiten Phase werden Häuser für weitere Bürger gebaut, aber die in der ersten Phase geleistete Arbeit ist lobenswert. Alle Bedingungen für ein komfortables und glückliches Leben sind hier gegeben.

Horovlu wurde in der ersten Woche des Vaterländischen Krieges von der armenischen Besetzung befreit. Unser Siegesmarsch begann in diesen Regionen. Unsere Soldaten und Offiziere, die sich Richtung Jabrayil und Füsuli bewegten, durchbrachen mehrere feindliche Verteidigungslinien und ebneten den Weg für unsere zukünftigen Siege. Möge Allah unseren Märtyrern Barmherzigkeit schenken. Ihr Andenken wird immer in unseren Herzen bleiben.

Vor genau fünf Jahren wurde dieses Gebiet befreit. Diese ruhmreiche Geschichte wird immer in unseren Herzen weiterleben. In wenigen Tagen werden wir den fünften Jahrestag unseres historischen Sieges feiern. Der 8. November – der Tag des Sieges – ist die ruhmreichste Seite unserer Geschichte. Vor fünf Jahren hallte unser Sieg um die Welt.

Aserbaidschaner sind mutig, heldenhaft und willensstark, ihrem Land treu. Wir haben bewiesen, dass wir die Besetzung nicht akzeptieren würden. Wir haben dies wiederholt erklärt. Mehr als 300 Städte, Ortschaften und Dörfer wurden auf dem Schlachtfeld befreit, und Armenien wurde gezwungen, durch die Unterzeichnung des Kapitulationsaktes zu kapitulieren.

Seit diesem Tag laufen großangelegte Bauarbeiten. Heute ähneln ganz Karabach und Ost-Sangesur riesigen Baustellen. Mehr als 50.000 Menschen leben, arbeiten und studieren dort. Etwa 20.000 von ihnen sind ehemalige Binnenvertriebene, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind, während der Rest in verschiedenen Bereichen arbeitet.

Der Beweis für die Große Rückkehr liegt direkt vor Ihren Augen. Durch die Schaffung solcher Bedingungen zeigt der aserbaidschanische Staat seine Politik. Während der Besatzungsjahre sagte ich den ehemaligen Binnenvertriebenen, dass nach der Befreiung unsere Städte und Dörfer wieder aufgebaut und schöner als zuvor sein würden. Heute ist klarer Beweis für diese Worte vorhanden. Ein neues Kapitel beginnt in Ihrem Leben. Sie lebten 30 Jahre lang als Binnenvertriebene und Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen und erlitten seelisches Leid. Besonders in den frühen Phasen wurden die meisten Binnenvertriebenen in Zeltlagern untergebracht. Die heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit. Es ist notwendig, an Gerechtigkeit zu glauben und für sie zu kämpfen. Unser Volk glaubte an Gerechtigkeit und kämpfte dafür. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir haben den Feind vertrieben und bauen heute hier ein wunderbares Leben. Ich gratuliere euch allen von Herzen und wünsche Ihnen Glück und Gesundheit.

Ehemalige Binnenvertriebene sind bereits in die Stadt Jabrayil gezogen. Heute werden dort die Grundsteine für die zweiten und dritten Wohnkomplexe gelegt. Die Zahl der Bewohner wird steigen. Ich werde auch den Grundstein für eine Moschee in der Stadt Jabrayil legen.

Im Bezirk werden Arbeitsplätze geschaffen. Die Industriezone „Araz-Tal“ ist bereits in Betrieb. Drei Unternehmen sind aktiv, ihre Zahl wird bald etwa 20 erreichen. Hier wird es keine Probleme mit Arbeitsplätzen geben.

Die Grundsteine für zwei Solarkraftwerke werden heute ebenfalls gelegt, während das dritte und größte bereits im Bau ist. Diese Region hat ein hervorragendes landwirtschaftliches Potenzial, und der hier erzeugte Solarstrom wird die gesamte Gegend versorgen. Die Kapazität der bestehenden und geplanten Solar- und Wasserkraftwerke in den Bezirken Jabrayil und Sangesur wird etwa 400 Megawatt erreichen – genug für eine große Stadt.

Wir schaffen ständig Arbeitsplätze. Bedingungen für Landwirtschaft und Viehzucht werden geschaffen. Wie in anderen Dörfern wird es möglich sein, in Gärten neben den Häusern anzubauen und zu ernten. Jedem von Ihnen wurden Parzellen von zwölf Ar (1.200 m²) zugeteilt. Landwirtschaft wird auch auf größeren geeigneten Flächen möglich sein, einschließlich Weide- und Ackerland. Arbeitslosigkeit in Karabach und Ost-Sangesur darf es nicht geben. Die oberste Priorität ist die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für die Bewohner.

Möglichkeiten für moderne landwirtschaftliche Entwicklung sind vorhanden. Landwirtschaftsparks werden eingerichtet, und Bedingungen für Aussaat, Ernte und Viehzucht geschaffen. In vielen befreiten Dörfern sind Menschen bereits in Landwirtschaft, Viehzucht, Imkerei, Obstgärten und Weinbergen tätig. Die Umgebung dieses Dorfes sollte ebenso schön sein wie das Dorf selbst. Sie werden dazu beitragen, und der Staat wird volle Unterstützung leisten.

Das Land hier ist fruchtbar – sehr gut! Der Boden in Karabach ist schwarz, sehr fruchtbar, aber der Feind hat ihn besetzt und verwüstet. Sie zerstörten alles, sogar Steine wurden weggenommen, um sie anderswo zu verkaufen.

Wir haben auf dem Schlachtfeld Rache geübt, das Blut unserer Märtyrer gerächt, Gerechtigkeit wiederhergestellt und alle Feinde vertrieben.

Sie haben großes Leid ertragen. Ich habe viele Male mit Vertriebenen gesprochen. Wir bauten rund hundert Flüchtlingslager. Zeltlager wurden 2007 abgeschafft. Als ich 2003 zum Präsidenten gewählt wurde, sagte ich, niemand werde in fünf Jahren zurückbleiben. Wir schafften sie in vier Jahren ab und zogen Hunderttausende – etwa 300.000 – Flüchtlinge in neue Gebäude um. Das eigene Land ist jedoch etwas völlig anderes.

Andere wollten, dass wir die Situation friedlich akzeptieren. Ich sagte: „Lassen Sie uns friedlich sein, aber wir werden es lösen.“ Sie sagten, ein Krieg werde keine Ergebnisse bringen. Alle Beteiligten stellten sich gegen uns; sie waren auf Armeniens Seite.

Unser Volk zeigte enorme Willenskraft und akzeptierte die Situation nicht. Unsere Kinder wuchsen mit Patriotismus auf, der in Familien und Schulen vermittelt wurde. Unsere Jugend befreite diese Gebiete unter Lebensgefahr. Viele Märtyrer fielen in der ersten Phase, als sie hier und aus Füsuli die Verteidigungslinien durchbrachen. Sie lebten mit Sehnsucht nach dem Land; es erfordert enormen Mut, Kugeln zu begegnen.

Die jungen Menschen sollen sich hier nicht langweilen – es ist ihr Heimatland, die Bedingungen sind gut, und Karabach und Ost-Sangesur werden zu den am weitesten entwickelten Regionen der Welt gehören. Städte und Straßen werden gebaut; Zangilan ist jetzt in 20 Minuten erreichbar. Der Sangesur-Korridor wird hier verlaufen und eine wichtige Handelsroute schaffen.

Von nun an wird sich diese Region weiterentwickeln. Menschen ziehen ein, Kinder werden geboren, Familien wachsen, und die Arbeit geht weiter. Entwicklung, ein glückliches Leben und Frieden herrschen. Niemand kann uns etwas entgegensetzen. Niemand! Und wenn es jemand versucht, wird er erneut auf die „Eiserne Faust“ treffen.“

Die Bewohner dankten Präsident Ilham Aliyev für die Aufmerksamkeit und die geschaffenen Bedingungen.

X X X

Anschließend fand die Schlüsselübergabezeremonie statt.