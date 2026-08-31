Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev und Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan treffen sich in Bischkek AKTUALLISIERT VIDEO

Bischkek, 31. August, AZERTAC

In Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, fand ein Treffen zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und dem Premierminister der Republik Armenien, Nikol Paschinjan, statt.

Die Seiten betonten im Laufe des Gesprächs die historische Bedeutung des Washingtoner Friedensgipfels vom 8. August 2025, der von US-Präsident Donald Trump bezeugten Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung durch Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Nikol Paschinjan sowie der Paraphierung des vereinbarten Textes des „Abkommens über die Herstellung von Frieden und zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien“.

Der Export von Erdölprodukten aus Aserbaidschan nach Armenien, der Transit von Getreide und anderen Waren aus Drittländern über das Hoheitsgebiet Aserbaidschans nach Armenien sowie die Aufnahme von Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wurden als wichtige konkrete Ergebnisse des Friedensprozesses bezeichnet. Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Nikol Paschinjan begrüßten zudem die Kontakte zwischen den Geschäftskreisen und tauschten sich über Möglichkeiten zur weiteren Ausweitung einer für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen, handelspolitischen und energiepolitischen Zusammenarbeit aus.

Die Seiten verwiesen auf die wichtige Rolle der zuständigen staatlichen Kommissionen für die Delimitation der Staatsgrenze zwischen Aserbaidschan und Armenien und unterstrichen die Notwendigkeit, dass diese ihre Arbeit im Einklang mit den zwischen den beiden Ländern erzielten Vereinbarungen fortsetzen.

Man erörterte weitere praktische Schritte zur Umsetzung der „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ (TRIPP), die zu den wichtigen Ergebnissen des Washingtoner Friedensgipfels zählt. Hervorgehoben wurde die Bedeutung von Konnektivitätsprojekten entlang der TRIPP.

Die Seiten würdigten den Beitrag von Parlamentariern und Vertretern der Zivilgesellschaft zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und zur Unterstützung einer umfassenderen Friedensagenda und bewerteten vertrauensbildende Kontakte unter ihrer Beteiligung positiv.

Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Nikol Paschinjan vereinbarten, durch direkte bilaterale Kontakte die Schritte zur weiteren Festigung eines dauerhaften Friedens, zur Förderung des Prozesses der Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen sowie zur Stärkung der Konnektivität fortzusetzen.

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