Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 9. Mai, AZERTAC

Am 10. Mai ist der 102. Geburtstag von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten am 9. Mai das Grabmal von großem Leader im Ehrenfriedhof in Baku, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev legte dort einen Kranz am Grab von Nationalleader Heydar Aliyev nieder und ehrte sein Andenken mit großem Respekt.

Anschließend ehrte First Lady Mehriban Aliyeva das Andenken von Nationalleader mit großem Respekt.

Die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan wurde intoniert.

Anschließend ehrten sie hier im Friedhof auch das Andenken der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns Aziz Aliyev und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers Tamerlan Aliyev und legten an ihren Gräbern Blumen nieder.